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Fed抗通膨 加速縮減購債 喊明年「升息3次」

記者張大仁／綜合報導
聯準會主席鮑爾在聯準會聯邦公開市場委員會(FOMC)結束兩日會議後的記者會上宣布，將採取積極政策應對不斷上升的通膨，預期明年將加息三次。（路透）
聯準會主席鮑爾在聯準會聯邦公開市場委員會(FOMC)結束兩日會議後的記者會上宣布，將採取積極政策應對不斷上升的通膨，預期明年將加息三次。（路透）

聯準會(Fed)15日表態，自新冠病毒疫情開始以來的量化寬鬆政策即將結束，將採取積極的政策以應對不斷上升的通膨，並將盡快結束每個月購買債券的計畫；同時預期明年將加息三次，以減緩通膨上漲。

Fed將從1月開始每月只買600億元債券，是11月縮減規模前的一半，比12月少300億元；Fed在11月縮減150億元，是12月的兩倍，在2022年將進一步加速縮減。

在完成縮減購債後的冬末或春初，Fed預計將開始升息，預計2022年升息多達三次，次年兩次，2024年再增加兩次。

來源：ABC News

聯準會的宣布激勵了股市，史坦普500指數當天上漲75.76點，以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲327.94點；道瓊工業指數上漲383.25點，以3萬5927.43點作收。

聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)在聯準會聯邦公開市場委員會(FOMC)結束兩日會議後的記者會上說，「經濟發展和前景的變化確保了貨幣政策的轉變，並將繼續為經濟提供適當的支持。」

這項決定獲得FOMC一致支持，這是對其108年歷史上最寬鬆政策的重大調整，會後聲明直指主受通膨影響；聲明指出：「與疫情和經濟重新開放相關的供需失衡繼續導致通膨水平升高。」

鮑爾對美國經濟前景態度樂觀；他表示，美國經濟成長仍將「強勁」，即便通膨率超過聯準會2%的目標。

聯準會官員也預期，2022年的失業率預測從9月時的4.8%降至4.3%。

聲明指出，「近幾個月就業成長穩健，失業率率大幅下降。」

在18名FOMC成員中，六人認為明年升息次數少於三次，而且沒有人認為利率會保持現在接近零的水平；雖然聲明重申Fed基準隔夜借款利率將保持在接近零的水平，「直到勞動市場狀況達到與就業最大化的評估一致的水平」，但成員還是支持升息。

FOMC調降今年經濟成長預測，預計2021年全年GDP將成長5.5%，低於9月的5.9%；聲明中指出，疫情趨勢的發展，尤其是變種病毒對經濟前景構成風險。

聯準會 升息 疫情

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