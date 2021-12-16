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涉監控新疆穆斯林 美貿易制裁 禁投資大疆等8中企

編譯盧炯燊／綜合15日電
美將對八家中國高科技企業列入投資與貿易黑名單，其中包含全球商用無人機巨頭「大疆創新」。（Getty Images）
美將對八家中國高科技企業列入投資與貿易黑名單，其中包含全球商用無人機巨頭「大疆創新」。（Getty Images）

拜登政府計畫在16日將八家中國高科技企業列入投資與貿易黑名單，其中包含全球商用無人機巨頭「大疆創新」；財政部說這些高科技企業參與北京政府監控新疆維吾爾穆斯林的行動，因此將它們加到支持中國軍隊的公司名單內，有關制裁恐為美中關係再添緊張。

根據「華爾街日報」報導的制裁公告草案，財政部將於16日宣布將這八家公司列入黑名單，其中包括大疆創新、人工智能公司曠視科技、超級電腦製造商中科曙光、人臉識別軟件開發商雲從科技、網絡安全公司美亞柏科、人工智能公司依圖科技、雲端科技公司立昂技術、雲端監控系統製造商東方網力。

此外，商務部也計畫再將20多幾家中企納入實體清單，擬禁止美國企業向這些公司出口商品或技術，其中不乏一些生物製藥公司。

名單內有幾家公司已被財政部列入諮詢名單，商務部再添一筆，實際上是對其他投資者作出警告，應該避開這些公司。

美國投資者將被禁止投資這些公司、不得持有這些企業的股份，在制裁公告的60天寬限期過後，即禁止投資列入黑名單內的公司，包括持有或購買任何這些公司的證券、以及其衍生產品；至於這些公司也禁止直接或間接持有美國公司企業的股份。

財政部在公告草案內指出，制裁行動是凸顯了這些國防及監控技術領域的私營企業，是如何積極配合政府迫害少數民族。

大疆創新的美國公司發言人利斯伯格 (Adam Lisberg)以公司尚未看到任何列入黑名單的官方通知為由，拒絕置評；其他公司也沒有對列入黑名單置評。

商務部去年將包括大疆在內的60多間中企列入制裁「實體清單」(entity list)時，大疆指責是不合理的。

拜登政府最近數周持續加大力度，限制美國投資中國高科技公司、先進機械和其他前沿技術，其中人臉識別技術開發商商湯科技上周被列入黑名單後，推遲了在香港首次公開募股的計畫。

投資 財政部 商務部

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