涉監控新疆穆斯林 美貿易制裁 禁投資大疆等8中企

美將對八家中國高科技企業列入投資與貿易黑名單，其中包含全球商用無人機巨頭「大疆創新」。（Getty Images）

拜登政府計畫在16日將八家中國高科技企業列入投資 與貿易黑名單，其中包含全球商用無人機巨頭「大疆創新」；財政部 說這些高科技企業參與北京政府監控新疆維吾爾穆斯林的行動，因此將它們加到支持中國軍隊的公司名單內，有關制裁恐為美中關係再添緊張。

根據「華爾街日報」報導的制裁公告草案，財政部將於16日宣布將這八家公司列入黑名單，其中包括大疆創新、人工智能公司曠視科技、超級電腦製造商中科曙光、人臉識別軟件開發商雲從科技、網絡安全公司美亞柏科、人工智能公司依圖科技、雲端科技公司立昂技術、雲端監控系統製造商東方網力。

此外，商務部 也計畫再將20多幾家中企納入實體清單，擬禁止美國企業向這些公司出口商品或技術，其中不乏一些生物製藥公司。

名單內有幾家公司已被財政部列入諮詢名單，商務部再添一筆，實際上是對其他投資者作出警告，應該避開這些公司。

美國投資者將被禁止投資這些公司、不得持有這些企業的股份，在制裁公告的60天寬限期過後，即禁止投資列入黑名單內的公司，包括持有或購買任何這些公司的證券、以及其衍生產品；至於這些公司也禁止直接或間接持有美國公司企業的股份。

財政部在公告草案內指出，制裁行動是凸顯了這些國防及監控技術領域的私營企業，是如何積極配合政府迫害少數民族。

大疆創新的美國公司發言人利斯伯格 (Adam Lisberg)以公司尚未看到任何列入黑名單的官方通知為由，拒絕置評；其他公司也沒有對列入黑名單置評。

商務部去年將包括大疆在內的60多間中企列入制裁「實體清單」(entity list)時，大疆指責是不合理的。

拜登政府最近數周持續加大力度，限制美國投資中國高科技公司、先進機械和其他前沿技術，其中人臉識別技術開發商商湯科技上周被列入黑名單後，推遲了在香港首次公開募股的計畫。