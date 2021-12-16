訪團爆確診 布林肯不去泰國 提前返美

國務卿布林肯(左)14日與馬國外交部長賽富丁會談。（路透）

國務院發言人普萊斯(Ned Price)15日表示，國務卿布林肯 (Antony Blinken)因隨團人員有人確診，決定縮短訪問東南亞行程返美。

法新社報導，布林肯在造訪印尼 和馬來西亞後，原定16日在曼谷與泰國 官員會面，但這次三國行的最後一站已經取消。普萊斯指出，布林肯已通過電話向泰國外交部長董恩表示深切遺憾，出於謹慎原因，他將返回華府。

美國駐泰大使館在聲明中表示，布林肯也邀請董恩儘早訪問華府，同時指出，他期待能盡早訪問泰國；雙方聲明將藉之後的往來進一步深化美泰聯盟。

確診者隨布林肯從印尼抵達馬來西亞後，在馬國驗出陽性反應。美國駐馬來西亞大使館15日下午發出聲明說，確診者並未參與布林肯在吉隆坡任何活動行程，訪團中也沒有其他成員確診。該確診者已按馬國衛生部防疫要求處置。

美聯社指出，確診者是媒體團成員，這名篩檢結果呈陽性的記者，將待在吉隆坡強制隔離十天。

布林肯原定14日至17日陸續訪問印尼、馬來西亞和泰國。他14日上午10時10分從印尼飛抵吉隆坡，並在當天上午與馬國外交部長賽富丁(Saifuddin)會談。