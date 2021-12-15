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水門案前檢察官：梅杜斯掌握內幕將「重傷」川普

記者顏伶如／綜合報導
白宮幕僚長梅杜斯（Mark Meadows）。（歐新社）
白宮幕僚長梅杜斯（Mark Meadows）。（歐新社）

負責偵辦水門案(Watergate)的前任檢察官吉兒‧韋恩-班克斯(Jill Wine-Banks)說，前總統川普任內的白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)堪稱與川普最接近的人，不但經常出現在川普身邊，也了解各種內部討論，「他掌握的大量內幕將對川普造成重大傷害」。

梅杜斯拒絕配合1月6日國會暴動事件調查，可能遭到藐視國會罪名起訴；眾院特別委員會(House Select Committee)12日公布長達51頁調查報告，直指梅杜斯為1月6日國會暴動事件核心人物，必須接受詢問且提供證詞。

韋恩-班克斯接受新聞周刊(Newsweek)專訪時說，現階段雖然很難評估梅杜斯對川普帶來的傷害程度有多大，但從調查報告內容看來，加上梅杜斯和川普交情深厚，與1月6日暴動事件又有密切相關，梅杜斯確實可能對川普帶來重挫。

她說，越來越多證據顯示，川普的確在1月6日國會暴動事件扮演某種角色。

韋恩-班克斯說，調查報告特別點名梅杜斯，稱1月6日國會暴動發生時，梅杜斯就與川普在一起，當時川普獲得暴動消息後，正考慮是否發表聲明呼籲暴徒住手。

她表示，調查報告提供的許多細節已經讓川普在國會暴動事件中難辭其咎；她舉例說，不只是1月6日當天釀成人員死亡及公物破壞，還包括企圖干預民主，以及聲稱勝選結果遭到偷竊的所有說詞。

韋恩-班克斯說：「我說的並不是川普聲稱民主黨竊走了勝選結果，而是他企圖推翻人民意志，企圖顛覆經過公平自由選舉也獲得確認的大選結果。」

她在訪問中說，國會調查報告也讓外界看到梅杜斯的許多爭議行為，「他不只目睹川普等人的不良行為，自己也參與其中」，這些因素讓梅杜斯成為國會調查委員會的重要證人。

川普 眾院 白宮

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