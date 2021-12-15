我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中經濟超美延到2033 台灣人2028比日本人有錢

川普長子、福斯主播曾求梅杜斯：讓川普籲國會暴徒停手

記者顏伶如／綜合報導
川普大兒子小川普。(美聯社)
川普大兒子小川普。(美聯社)

國會眾院1月6日國會暴動調查委員會公布的資料顯示，挺川暴徒衝進國會大廈之際，川普長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr.)、福斯新聞網(Fox News)三名主播及多名共和黨籍國會議員，紛紛發簡訊給當時的白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)，央求梅杜斯設法讓川普呼籲滋事者離開；然而，他們在公開發言時，卻扭轉立場，對國會暴動淡化處理，甚至幫忙找藉口。

眾院調查國會山莊暴動特別委員會主席湯普森14日主持調查聽證。(美聯社)
眾院調查國會山莊暴動特別委員會主席湯普森14日主持調查聽證。(美聯社)

大批川普支持者不滿總統大選結果，在1月6日國會依憲法驗證大選結果當天，衝進國會山...
大批川普支持者不滿總統大選結果，在1月6日國會依憲法驗證大選結果當天，衝進國會山莊。國會要對此徹底調查。(美聯社)

眾院特別委員會(House Select Committee)成員、共和黨籍懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)指出，1月6日國會暴動當天，福斯新聞網保守派名嘴殷格哈姆(Laura Ingraham)在一則簡訊中對梅杜斯寫道：「總統應該告訴在國會大廈裡的那些人趕快回家。這件事情讓我們大家都因此受傷。他正在破壞他自己永垂不朽的名譽。」

支持川普的極端右派仇恨團體「驕傲男孩」(Proud Boys)、民兵組織「守誓者」(Oath Keepers)都有成員參與國會暴動，某些暴徒則攜有武器。

國會證據顯示， 福斯新聞網主播蘿拉‧殷格哈姆等多人當時狂發簡訊力勸梅杜斯設法阻止...
國會證據顯示， 福斯新聞網主播蘿拉‧殷格哈姆等多人當時狂發簡訊力勸梅杜斯設法阻止激動群眾。(美聯社)

然而，殷格哈姆在當晚的節目中卻說，衝進國會的暴徒並非川普支持者；她說：「我從沒看過參加川普造勢大會的民眾有戴頭盔的，黑色頭盔，棕色頭盔，黑色背包，從暴動群眾畫面當中可以看到那些制服。」

錢尼指出，「福斯與朋友」(Fox & Friends)晨間新聞節目主播基爾米德(Brian Kilmeade)1月6日在傳送給梅杜斯的簡訊裡，要梅杜斯讓川普趕快上電視，因為暴動事件「摧毀了你們的一切成就」。

根據錢尼公布資料，向來大力挺川的福斯主播漢尼提(Sean Hannity)1月6日則傳簡訊給梅杜斯，詢問川普能否發表聲明，要求群眾回家。

國會證據顯示，兩位對川普進言有力的福斯新聞網主播漢尼提(右)及蘿拉‧殷格哈姆(左...
國會證據顯示，兩位對川普進言有力的福斯新聞網主播漢尼提(右)及蘿拉‧殷格哈姆(左)，當時都急發簡訊給梅杜斯，要他去勸川普阻止群眾進攻國會。(美聯社)

漢尼提後來在節目中則對暴徒所作所為淡化處理，聲稱「絕大多數群眾都很和平」。

錢尼公布資料顯示，川普長子小唐納‧川普1月6日發送簡訊給梅杜斯寫道：「我們需要一段來自橢圓形辦公室的演講」。

錢尼指出，小唐納後來持續發送簡訊給梅杜斯，其中一則簡訊寫道，川普應該「立即譴責這些胡作非為，國會警察的推文是不夠的」。梅杜斯則回覆寫道：「我正在努力。我同意。」

來源：Forbes Breaking News

川普 小唐納 眾院

上一則

來不及長大…肯州龍捲風災後 已知12名兒童身亡

下一則

3重打擊 美1月大波疫情恐襲 CDC預測2狀況

延伸閱讀

水門案前檢察官：梅杜斯掌握內幕將重傷川普

水門案前檢察官：梅杜斯掌握內幕將重傷川普
前白宮幕僚長梅杜斯拒作證 恐遭認定藐視國會

前白宮幕僚長梅杜斯拒作證 恐遭認定藐視國會
前白宮貿易顧問納瓦羅：依川普令 拒交因應疫情文件

前白宮貿易顧問納瓦羅：依川普令 拒交因應疫情文件
小約翰甘迺迪將現身傳言甚囂塵上 假的

小約翰甘迺迪將現身傳言甚囂塵上 假的

熱門新聞

拜登政府擬將30萬元以上現金購屋須通報的規定，適用範圍由12大城擴大到全美。圖為紐約曼哈頓的高樓。(Getty Images)

現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢

2021-12-07 10:58
伊利諾州愛德華茲維爾市一座亞馬遜物流中心10日因不堪強風而倒塌，造成至少6人死亡，這加劇該公司對員工恢復「手機禁令」的擔憂。（路透）

龍捲風毀倉庫釀6死 員工批亞馬遜「手機禁令」害人

2021-12-12 20:33
圖為蔡英文總統2017年1月出席尼加拉瓜總統就職典禮。（圖：總統府提供)

尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個

2021-12-09 18:26
香港大學公布在顯微鏡下的Omicron變種病毒。取材自澎湃新聞

超級變種Omicron又出現變異 全球首例在澳洲出現

2021-12-08 07:47
中華民國中美洲友邦陸續被中華人民共和國挖走，繼巴拿馬、蕯爾瓦多後，尼加拉瓜也被奪。剛大選結束的宏都拉斯也岌岌可危。（取材自Google）

尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？

2021-12-09 20:58
康乃爾大學校長波拉克14日透過聲明證實，檢測團隊在大量染疫的學生樣本中，發現具有高度傳染性的Omicron變種病毒。(記者張宗智／攝影)

康乃爾近千學生確診 感染Omicron比率高 緊急封鎖校園

2021-12-14 21:33

超人氣

更多 >
搭飛機時手機掉椅下撿不到 為什麼要立刻通知空服員？

搭飛機時手機掉椅下撿不到 為什麼要立刻通知空服員？
8年婚爆婚變 王力宏首發聲證實：決定分開生活

8年婚爆婚變 王力宏首發聲證實：決定分開生活
經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元

經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元
康乃爾近千學生確診 感染Omicron比率高 緊急封鎖校園

康乃爾近千學生確診 感染Omicron比率高 緊急封鎖校園
媽媽傳3幼女照片報平安 15分鐘後 9歲姊姊被龍捲風吹走遇難

媽媽傳3幼女照片報平安 15分鐘後 9歲姊姊被龍捲風吹走遇難