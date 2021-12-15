川普長子、福斯主播曾求梅杜斯：讓川普籲國會暴徒停手

川普大兒子小川普。(美聯社)

國會眾院 1月6日國會暴動調查委員會公布的資料顯示，挺川暴徒衝進國會大廈之際，川普 長子小唐納 ‧川普(Donald Trump Jr.)、福斯新聞網(Fox News)三名主播及多名共和黨籍國會議員，紛紛發簡訊給當時的白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)，央求梅杜斯設法讓川普呼籲滋事者離開；然而，他們在公開發言時，卻扭轉立場，對國會暴動淡化處理，甚至幫忙找藉口。

眾院調查國會山莊暴動特別委員會主席湯普森14日主持調查聽證。(美聯社)

大批川普支持者不滿總統大選結果，在1月6日國會依憲法驗證大選結果當天，衝進國會山莊。國會要對此徹底調查。(美聯社)

眾院特別委員會(House Select Committee)成員、共和黨籍懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)指出，1月6日國會暴動當天，福斯新聞網保守派名嘴殷格哈姆(Laura Ingraham)在一則簡訊中對梅杜斯寫道：「總統應該告訴在國會大廈裡的那些人趕快回家。這件事情讓我們大家都因此受傷。他正在破壞他自己永垂不朽的名譽。」

支持川普的極端右派仇恨團體「驕傲男孩」(Proud Boys)、民兵組織「守誓者」(Oath Keepers)都有成員參與國會暴動，某些暴徒則攜有武器。

國會證據顯示， 福斯新聞網主播蘿拉‧殷格哈姆等多人當時狂發簡訊力勸梅杜斯設法阻止激動群眾。(美聯社)

然而，殷格哈姆在當晚的節目中卻說，衝進國會的暴徒並非川普支持者；她說：「我從沒看過參加川普造勢大會的民眾有戴頭盔的，黑色頭盔，棕色頭盔，黑色背包，從暴動群眾畫面當中可以看到那些制服。」

錢尼指出，「福斯與朋友」(Fox & Friends)晨間新聞節目主播基爾米德(Brian Kilmeade)1月6日在傳送給梅杜斯的簡訊裡，要梅杜斯讓川普趕快上電視，因為暴動事件「摧毀了你們的一切成就」。

根據錢尼公布資料，向來大力挺川的福斯主播漢尼提(Sean Hannity)1月6日則傳簡訊給梅杜斯，詢問川普能否發表聲明，要求群眾回家。

國會證據顯示，兩位對川普進言有力的福斯新聞網主播漢尼提(右)及蘿拉‧殷格哈姆(左)，當時都急發簡訊給梅杜斯，要他去勸川普阻止群眾進攻國會。(美聯社)

漢尼提後來在節目中則對暴徒所作所為淡化處理，聲稱「絕大多數群眾都很和平」。

錢尼公布資料顯示，川普長子小唐納‧川普1月6日發送簡訊給梅杜斯寫道：「我們需要一段來自橢圓形辦公室的演講」。

錢尼指出，小唐納後來持續發送簡訊給梅杜斯，其中一則簡訊寫道，川普應該「立即譴責這些胡作非為，國會警察的推文是不夠的」。梅杜斯則回覆寫道：「我正在努力。我同意。」

來源：Forbes Breaking News