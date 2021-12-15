聯邦法官裁定：川普報稅稅表 應交國會審核

前總統川普同時面臨國會及稅務的調查。（Getty Images）

華府聯邦地區法院14日駁回前總統川普 提出的訴訟，裁定財政部 及國稅局應將川普稅表 交由國會審核，但給予川普14天決定是否提起上訴的緩衝期，這段期間，財政部不得提供川普的稅表給國會民主黨人。

國會山莊報(The Hill)報導，川普任命的聯邦地院法官麥克法登(Trevor McFadden)在長45頁的判決書中寫道，「最高法院有一長串案件，都要求必須遵循表面上有效的國會要求。即便前任總統特感關切的事，都無法改變這種結果；因此本院駁回此訴。」

本項裁決讓眾院民主黨獲勝，但要取得川普報稅稅表，還要等上一段時間；麥克法登下令暫緩執行裁決14天，以便本案各造討論下一步要怎麼做；法官另下令，這段期間內，財政部不得把稅表提供給眾院民主黨人。

與案各造若未來14天內無法達成協議，川普得向上訴法院申請救濟。

要求提供川普稅表的眾院歲出入委員會主席尼爾(Richard Neal)讚美這項判決，稱判決無足為奇，法律很清楚，站在委員會這一邊；他表示很高興現在更邁進一步，快要能更透徹地執行國稅局的強制規定，稽核總統的報稅。

川普的律師群尚未置評。

尼爾2019年首度要求取得川普的聯邦稅報稅表；聯邦稅法有條文規定，財政部應按國會稅務委員會主席要求，提供稅表；若歲出入委員會取得稅表，必須不公開審核，但委員會也可票決把審核報告交眾院全會，公布部分報告或全文。

尼爾表示，委員會正在監督國稅局稽核總統的報稅，同時考慮對此立法；國稅局有內規，要對總統報稅做強制稽核，但法律並無此規定。

川普政府拒絕尼爾的要求，主張尼爾的要求並沒有名正言順的立法目的；但拜登政府持相反立場；司法部7月表示，財政部按規定要聽從國會要求。川普依總統職能擋下，不讓財政部及國稅局把稅表繳給歲出入委員會；委員會及拜登政府都駁斥川普的主張，麥克法登法官14日的判決認同拜登政府及歲出入委員會。