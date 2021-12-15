梅杜斯拒合作調查國會暴動 眾院通過「提告藐視國會」

前白宮幕僚長梅杜斯拒絕配合1月6日國會暴動事件調查，遭藐視國會罪名起訴。(美聯社)

眾院 14日晚，就1月6日國會山莊暴動事件特別調查委員會，對白宮前幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)提出藐視國會控罪的提案以222：208票通過表決，使梅杜斯成為第二位川普 時期白宮被起訴的高級官員；待眾院議長波洛西將案件送交聯邦檢察官調查後，將由司法部決定起訴與否。

來源：CNN

眾院特別調查委員會13日才以9：0票投票結果，建議對梅杜斯提起藐視國會的刑事訴訟，並交由全院表決。除此外，前白宮貿易顧問納瓦羅也因為拒到調查委員會作證與交出文件，將在15日面臨藐視國會指控。

愈來愈多證據浮現，梅杜斯握有許多元月6日國會山莊暴動案重大內情，但梅杜斯卻拒絕與眾院特別調查委員合作；梅杜斯曾任聯邦眾議員 ，一旦遭控，將成為近200年因該罪名而吃官司的前眾議員。

紐約時報14日報導，調查委員會副主席、共和黨聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)宣讀不少手機簡訊，顯示梅杜斯同步了解國會山莊暴動展開時，暴力有多激烈；幾個小時候，眾院便打算投票，決定是否要求司法部以梅杜斯不願配合委員會的調查行動合作而起訴他，與梅杜斯的法律攻防戰急遽升高。

梅杜斯起初配合調查行動，繳出約900頁文件，接下來才拒絕進一步合作；但已讓委員會大受鼓舞，想進一步了解暴動發生前的事件全貌。

但共和黨高層已釋出通知，鼓勵同黨眾議員對抗民主黨向梅杜斯所提的貌視國會指控。

共和黨眾議員喬丹(Jim Jordan)表示，梅杜斯是前眾院同仁，是好人，也是他的朋友；指控他藐視國會真是大錯特錯；民主黨因權力貪婪、太想清除對手，以至於不在乎僚誼。

川普政治顧問巴農(Stephen Bannon)因拒絕委員會傳票而作證，已遭聯邦大陪審團以藐視國會罪名起訴；但巴農跟梅杜斯有所不同，他不是政府官員，而梅杜斯在暴動發生期間，是川普的白宮親信，眾院更有理由以藐視國會控訴他。

民主黨主張，梅杜斯先前決定交出數千頁未受行政特權保護的文件，適足以證明他有責任向調查委員會說明自己所知的一切，另指責梅杜斯改變立場，是川普施壓所致。

眾院助理指出，全院14日的投票結果，是1830年以來首見；當時田納西州出身的眾議員豪斯頓(Sam Houston)以木質手杖毆打另位眾議員，因此被判藐視國會有罪。

梅杜斯以前是北卡羅來納州選出的眾議員，目前拒絕再繳出任何有關自己與川普相關通訊的文件，理由是文件受前總統行政特權保護；另外，梅杜斯也拒絕現身委員會作證，談及國會暴動案期間的相關通訊。