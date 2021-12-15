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中經濟超美延到2033 台灣人2028比日本人有錢

參院通過聯邦債限調高2.5兆 避違約看眾院投票

記者顏伶如／綜合報導
參院少數黨領袖麥康諾(左)與多數黨領袖舒默(右)在協商。(路透)
參院少數黨領袖麥康諾(左)與多數黨領袖舒默(右)在協商。(路透)

國會參院14日以50票對49票表決通過聯邦政府舉債上限調高2.5兆，法案將送交眾院投票；民主黨希望15日之前法案能在參眾兩院拍板定案，以便呈送拜登總統簽字，讓財政部在有法源依據下繼續借錢，躲過原本可能因為預算用罄而出現美國史上首度的債務違約。

50名民主黨籍參議員都投票支持提高國債上限，共和黨參議員則無人投下贊成票；倘若美國發生債務違約，社安金、軍人退休俸等都將中斷，經濟混亂將波及全球。

華爾街日報分析，下一次聯邦政府必須為舉債上限再度傷腦筋，將是2022年期中選舉過後。

過去這段期間，財政部祭出非常措施以維持政府運作，包括暫停某些投資項目，保留現金；財政部在國會投票前向議員喊話說，如果未能調高舉債上限，過了15日將再也難以繼續支撐。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)感謝共和黨籍參議員，願意與民主黨參議員協商程序表決；今年稍早，兩黨參議員討論舉債上限時劍拔弩張的狀況，並未重演。

舒默說，這回兩黨並沒有高度緊張的對峙，沒讓聯邦債務陷入違約，也避過經濟可能衰退的風險，「在這個關係重大的議題上，負責任的自治取得了勝利」。

他表示，感謝共和黨團領袖以及共和黨參院同僚在程序投票中與民主黨站在一起，共同面對問題。

參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)則批評，民主黨只會讓政府繼續舉債；他說，所有民主黨籍參議員都投票支持，讓國家債務「增加好幾兆」。

華爾街日報分析，今年國會為了解決國債上限問題，立法過程中遭遇的各種挑戰，意味著到了2022年後，國會議員還將面臨相同困難。

報導指出，一般預料，共和黨將在2022年期中選舉裡取得眾院多數，未來兩黨之間針對國債上限問題的磋商，恐怕更加棘手。

知情人士指出，政府舉債上限調高2.5兆是舒默與麥康諾間達成協議的項目之一，不少主張應該全力阻擋債限調高的共和黨籍國會議員對這個發展感到失望。

民主黨 共和黨 參議員

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