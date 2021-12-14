我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肯州龍捲風災 全家躲浴室被打飛 2個月大女嬰不治

芝警搞錯地址 誤逮裸女還「不讓穿衣服」要賠290萬

馬斯克當選時代年度風雲人物

記者顏伶如／綜合報導
「時代雜誌」2021年度風雲人物為特斯拉執行長馬斯克，認為他的影響力超越地球、延伸到太空。(Getty Images)
「時代雜誌」2021年度風雲人物為特斯拉執行長馬斯克，認為他的影響力超越地球、延伸到太空。(Getty Images)

矽谷科技富豪、特斯拉(Tesla)創辦人兼執行長馬斯克(Elon Musk)13日獲選為時代雜誌(Time)2021年「年度風雲人物」(Person of the Year)；時代雜誌指出，「年度風雲人物」並非獎項，而是彰顯一年當中最具影響力的特定人士，不論影響層面是好是壞。

美聯社報導，50歲的馬斯克個人特色鮮明，曾被稱為「小丑」、「天才」、「怪胎」、「遠見者」、「實業家」、「譁眾取寵者」，如今又多了「年度風雲人物」頭銜。

馬斯克是特斯拉及太空探索科技公司(SpaceX)創辦人，由於特斯拉股價行情火紅，馬斯克個人淨資產水漲船高，直逼3000億元，日前才剛擠下亞馬遜網站(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)，成為全球首富新霸主。

馬斯克持有大約17%的特斯拉持股，特斯拉股票價格13日約為966元。

時代雜誌報導中提到馬斯克包羅萬象的努力，包括2002年創立SpaceX，除了成立如今已是全世界最有價值汽車公司的特斯拉，還推動成立替代能源公司「太陽城」(SolarCity)。

特斯拉今年市值一度突破1兆元，相較之下，在汽車工業重鎮的底特律，知名汽車公司福特(Ford) 、通用(GM)，加起來市值還不到2000億元。

報導指出，馬斯克不管對社群網站上的忠實粉絲，或者投資者，都擁有龐大影響力，與傳統典型企業家處事風格截然不同；在推特擁有6600萬追蹤粉絲的馬斯克，一言一行導致股價震盪時，就連支持者與投資者都為之惱火。

馬斯克今年11月間表示，SpaceX將於明年1月嘗試發射「星艦」(Starship)火箭升空進入繞行軌道；國家航空暨太空總署(NASA)已與SpaceX簽訂合作契約，最快將於2025年之前，使用「星艦」火箭將太空人送上月球表面。

馬斯克說，可重覆使用的「星艦」火箭，最終計畫是用來把人送上火星。

時代雜誌報導，馬斯克不久之前才在推特發文對追蹤粉絲坦承，大半推文都是上廁所時發表的，推文形容桶是「瓷質寶座」(porcelain throne)；報導中指出，馬斯克懷有大志，想要拯救地球，「也想為世人找到一個可以居住的新行星」。

馬斯克 特斯拉 太空人

上一則

肯州龍捲風至少74死 數萬戶仍無水電 拜登周三視察

下一則

Omicron海嘯來襲 英傳全球首宗死亡病例

延伸閱讀

馬斯克稱「狗狗幣」最適合交易 比特幣跌破200日均線

馬斯克稱「狗狗幣」最適合交易 比特幣跌破200日均線
「史上最富有平民」 馬斯克獲選時代雜誌年度風雲人物

「史上最富有平民」 馬斯克獲選時代雜誌年度風雲人物
搶頭香 賓士Level 3自駕技術獲國際認證 超車特斯拉

搶頭香 賓士Level 3自駕技術獲國際認證 超車特斯拉
「高齡別再選了」馬斯克：該訂70歲以上不得參選

「高齡別再選了」馬斯克：該訂70歲以上不得參選

熱門新聞

拜登政府擬將30萬元以上現金購屋須通報的規定，適用範圍由12大城擴大到全美。圖為紐約曼哈頓的高樓。(Getty Images)

現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢

2021-12-07 10:58
圖為蔡英文總統2017年1月出席尼加拉瓜總統就職典禮。（圖：總統府提供)

尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個

2021-12-09 18:26
伊利諾州愛德華茲維爾市一座亞馬遜物流中心10日因不堪強風而倒塌，造成至少6人死亡，這加劇該公司對員工恢復「手機禁令」的擔憂。（路透）

龍捲風毀倉庫釀6死 員工批亞馬遜「手機禁令」害人

2021-12-12 20:33
香港大學公布在顯微鏡下的Omicron變種病毒。取材自澎湃新聞

超級變種Omicron又出現變異 全球首例在澳洲出現

2021-12-08 07:47
中華民國中美洲友邦陸續被中華人民共和國挖走，繼巴拿馬、蕯爾瓦多後，尼加拉瓜也被奪。剛大選結束的宏都拉斯也岌岌可危。（取材自Google）

尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？

2021-12-09 20:58
最新的omicron變種病毒有超強傳播力。取材自維基百科

Omicron變種病毒走向 李秉穎：一個症狀可以看出感冒化

2021-12-07 07:50

超人氣

更多 >
地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬

地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬
他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死

他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死
移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝

移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝
這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅

這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅
睽違21年 21歲印度佳麗摘下「環球小姐」后冠

睽違21年 21歲印度佳麗摘下「環球小姐」后冠