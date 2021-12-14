馬斯克當選時代年度風雲人物

「時代雜誌」2021年度風雲人物為特斯拉執行長馬斯克，認為他的影響力超越地球、延伸到太空。(Getty Images)

矽谷科技富豪、特斯拉 (Tesla)創辦人兼執行長馬斯克 (Elon Musk)13日獲選為時代雜誌(Time)2021年「年度風雲人物」(Person of the Year)；時代雜誌指出，「年度風雲人物」並非獎項，而是彰顯一年當中最具影響力的特定人士，不論影響層面是好是壞。

美聯社報導，50歲的馬斯克個人特色鮮明，曾被稱為「小丑」、「天才」、「怪胎」、「遠見者」、「實業家」、「譁眾取寵者」，如今又多了「年度風雲人物」頭銜。

馬斯克是特斯拉及太空探索科技公司(SpaceX)創辦人，由於特斯拉股價行情火紅，馬斯克個人淨資產水漲船高，直逼3000億元，日前才剛擠下亞馬遜網站(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)，成為全球首富新霸主。

馬斯克持有大約17%的特斯拉持股，特斯拉股票價格13日約為966元。

時代雜誌報導中提到馬斯克包羅萬象的努力，包括2002年創立SpaceX，除了成立如今已是全世界最有價值汽車公司的特斯拉，還推動成立替代能源公司「太陽城」(SolarCity)。

特斯拉今年市值一度突破1兆元，相較之下，在汽車工業重鎮的底特律，知名汽車公司福特(Ford) 、通用(GM)，加起來市值還不到2000億元。

報導指出，馬斯克不管對社群網站上的忠實粉絲，或者投資者，都擁有龐大影響力，與傳統典型企業家處事風格截然不同；在推特擁有6600萬追蹤粉絲的馬斯克，一言一行導致股價震盪時，就連支持者與投資者都為之惱火。

馬斯克今年11月間表示，SpaceX將於明年1月嘗試發射「星艦」(Starship)火箭升空進入繞行軌道；國家航空暨太空總署(NASA)已與SpaceX簽訂合作契約，最快將於2025年之前，使用「星艦」火箭將太空人 送上月球表面。

馬斯克說，可重覆使用的「星艦」火箭，最終計畫是用來把人送上火星。

時代雜誌報導，馬斯克不久之前才在推特發文對追蹤粉絲坦承，大半推文都是上廁所時發表的，推文形容桶是「瓷質寶座」(porcelain throne)；報導中指出，馬斯克懷有大志，想要拯救地球，「也想為世人找到一個可以居住的新行星」。