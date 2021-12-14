4萬名美軍仍拒打疫苗 空軍先開除27人

圖為科羅拉多州空軍今年1月底就優先接種疫苗。(美聯社)

空軍13日開除27名拒絕接種新冠疫苗 的人員，成為第一批因為拒絕服從強制疫苗令而遭行政開除的空軍人士；目前約有4萬名現役美軍拒絕在規定截止日前接種新冠疫苗，陸軍截止日為15日，前幾天的數據指出，3%陸軍拒絕服從拜登 總統的疫苗命令，或企圖尋求長期豁免。

根據美軍各部門資料，目前陸軍逾1萬4000人尚未接種疫苗；現役空軍、海軍和陸戰隊則約有2萬5000人挑戰拜登的疫苗規定；空軍預備役和空軍國民兵另有1萬700人，已超過11月2日截止日仍未打疫苗。

整體而言，美軍遲未打疫苗的人數逼近5萬人。

華盛頓郵報報導，雖然美軍多數人員已完整接種疫苗，但軍事分析師注意到，拒打和延後接種的人數令人憂心，因為美軍有由上而下管理的嚴格文化，軍人理應照規定辦事；國防部 歷來不受政治立場影響，但新數據反映出，美國分裂政治已影響到部分美軍。

美軍領袖對反打疫苗者的處理辦法不多，只能希望這些軍人在豁免申請遭駁回後，能夠接種疫苗；國防部表示，另一個辦法就是大規模掃蕩那些不符合疫苗規定者，雖然這4萬多名拒打疫苗的軍人中，有些人已打算離開美軍。

美軍最大單位陸軍共有約47萬5000人，其設下15日的截止日最晚；空軍則設在11月2日，時間最早，但仍持續受理數千份因醫療和宗教因素而拒打疫苗的申訴；海軍和陸戰隊設在11月28日，其表示應會批准少數豁免申請。

美軍官員表示，這類豁免應極為罕見；美軍至今僅批准幾份永久醫療豁免申請，目前尚無人因宗教因素得到豁免。

海軍已放話會從嚴剔除不遵守規定者，但空軍和海軍都同意，軍人豁免申請遭拒絕後，有五天時間可以開始接種疫苗；陸軍則比較寬鬆，拒打疫苗者可先接受諮詢，之後再面對可能威脅其職涯的懲罰。

空軍發言人安‧史堤芬尼克(Ann Stefanek)13日表示，這是第一批因為疫苗而遭行政開除的空軍人員，27人都是年輕的低階士兵，沒有人獲得宗教、醫療等任何形式的豁免。

空軍並未公開以何種方式開除拒打疫苗人員，但國會法令表示，拒打疫苗者可榮譽退役。

雖然國防部盼能提高接種率至100%，但陸軍恐難在15日截止日前有太大變動。

雪上加霜的是，Omicron變種病毒來勢洶洶，拜登政府敦促符合資格者接種補強針；國防部發言人柯比(John Kirby)表示，國防部領袖持續討論此議題，目前國防部也鼓勵軍人打補強針。