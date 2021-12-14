我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肯州龍捲風災 全家躲浴室被打飛 2個月大女嬰不治

芝警搞錯地址 誤逮裸女還「不讓穿衣服」要賠290萬

4萬名美軍仍拒打疫苗 空軍先開除27人

編譯郭宣含陳韻涵／綜合13日電
圖為科羅拉多州空軍今年1月底就優先接種疫苗。(美聯社)
圖為科羅拉多州空軍今年1月底就優先接種疫苗。(美聯社)

空軍13日開除27名拒絕接種新冠疫苗的人員，成為第一批因為拒絕服從強制疫苗令而遭行政開除的空軍人士；目前約有4萬名現役美軍拒絕在規定截止日前接種新冠疫苗，陸軍截止日為15日，前幾天的數據指出，3%陸軍拒絕服從拜登總統的疫苗命令，或企圖尋求長期豁免。

根據美軍各部門資料，目前陸軍逾1萬4000人尚未接種疫苗；現役空軍、海軍和陸戰隊則約有2萬5000人挑戰拜登的疫苗規定；空軍預備役和空軍國民兵另有1萬700人，已超過11月2日截止日仍未打疫苗。

整體而言，美軍遲未打疫苗的人數逼近5萬人。

華盛頓郵報報導，雖然美軍多數人員已完整接種疫苗，但軍事分析師注意到，拒打和延後接種的人數令人憂心，因為美軍有由上而下管理的嚴格文化，軍人理應照規定辦事；國防部歷來不受政治立場影響，但新數據反映出，美國分裂政治已影響到部分美軍。

美軍領袖對反打疫苗者的處理辦法不多，只能希望這些軍人在豁免申請遭駁回後，能夠接種疫苗；國防部表示，另一個辦法就是大規模掃蕩那些不符合疫苗規定者，雖然這4萬多名拒打疫苗的軍人中，有些人已打算離開美軍。

美軍最大單位陸軍共有約47萬5000人，其設下15日的截止日最晚；空軍則設在11月2日，時間最早，但仍持續受理數千份因醫療和宗教因素而拒打疫苗的申訴；海軍和陸戰隊設在11月28日，其表示應會批准少數豁免申請。

美軍官員表示，這類豁免應極為罕見；美軍至今僅批准幾份永久醫療豁免申請，目前尚無人因宗教因素得到豁免。

海軍已放話會從嚴剔除不遵守規定者，但空軍和海軍都同意，軍人豁免申請遭拒絕後，有五天時間可以開始接種疫苗；陸軍則比較寬鬆，拒打疫苗者可先接受諮詢，之後再面對可能威脅其職涯的懲罰。

空軍發言人安‧史堤芬尼克(Ann Stefanek)13日表示，這是第一批因為疫苗而遭行政開除的空軍人員，27人都是年輕的低階士兵，沒有人獲得宗教、醫療等任何形式的豁免。

空軍並未公開以何種方式開除拒打疫苗人員，但國會法令表示，拒打疫苗者可榮譽退役。

雖然國防部盼能提高接種率至100%，但陸軍恐難在15日截止日前有太大變動。

雪上加霜的是，Omicron變種病毒來勢洶洶，拜登政府敦促符合資格者接種補強針；國防部發言人柯比(John Kirby)表示，國防部領袖持續討論此議題，目前國防部也鼓勵軍人打補強針。

疫苗 國防部 拜登

上一則

伊州龍捲風掀翻倉庫 亞馬遜倖存者：像被火車撞

下一則

疫苗開打後 死亡仍繼續 1年奪走50萬條人命

延伸閱讀

美專家：美對台應改採戰略清晰政策 嚇阻中國武力侵犯

美專家：美對台應改採戰略清晰政策 嚇阻中國武力侵犯
拜登友台是模糊或清晰？ 美學者：言行不一增誤判風險

拜登友台是模糊或清晰？ 美學者：言行不一增誤判風險
毀滅性龍捲風重創肯塔基州 拜登15日前往勘災

毀滅性龍捲風重創肯塔基州 拜登15日前往勘災
WSJ：醫療機構缺人嚴重 紛紛放棄疫苗接種規定

WSJ：醫療機構缺人嚴重 紛紛放棄疫苗接種規定

熱門新聞

拜登政府擬將30萬元以上現金購屋須通報的規定，適用範圍由12大城擴大到全美。圖為紐約曼哈頓的高樓。(Getty Images)

現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢

2021-12-07 10:58
圖為蔡英文總統2017年1月出席尼加拉瓜總統就職典禮。（圖：總統府提供)

尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個

2021-12-09 18:26
伊利諾州愛德華茲維爾市一座亞馬遜物流中心10日因不堪強風而倒塌，造成至少6人死亡，這加劇該公司對員工恢復「手機禁令」的擔憂。（路透）

龍捲風毀倉庫釀6死 員工批亞馬遜「手機禁令」害人

2021-12-12 20:33
香港大學公布在顯微鏡下的Omicron變種病毒。取材自澎湃新聞

超級變種Omicron又出現變異 全球首例在澳洲出現

2021-12-08 07:47
中華民國中美洲友邦陸續被中華人民共和國挖走，繼巴拿馬、蕯爾瓦多後，尼加拉瓜也被奪。剛大選結束的宏都拉斯也岌岌可危。（取材自Google）

尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？

2021-12-09 20:58
最新的omicron變種病毒有超強傳播力。取材自維基百科

Omicron變種病毒走向 李秉穎：一個症狀可以看出感冒化

2021-12-07 07:50

超人氣

更多 >
地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬

地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬
他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死

他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死
移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝

移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝
這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅

這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅
睽違21年 21歲印度佳麗摘下「環球小姐」后冠

睽違21年 21歲印度佳麗摘下「環球小姐」后冠