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美確診破5000萬 超越西班牙總人口 民眾快抓狂了

記者顏伶如／綜合報導

根據紐約時報資料庫統計，美國新冠病毒確診案例總數13日突破5000萬大關，超越西班牙全國人口，但由於許多民眾染疫之後並無症狀，或者誤以為是其他疾病，加上某些民眾從來不曾接受病毒檢測，因此官方公布的確診案例數目，恐怕比實際狀況來得低。

此外，疫情遲遲不退，美國民眾飽受恐懼與孤立雙重煎熬，精神健康亮起紅燈；目前經濟雖然已比疫情期間最糟糕的谷底來得好，卻還是比不上2020年3月之前的景象，美國民眾生活所有層面都因為疫情而改變。

今年初秋期間，美國每日新增確診案例一度穩定下降，過去幾周裡則因為Delta變種病毒迅速傳播，導致每日新增確診案例再度飆高，尤其是中西部、西南部及新英格蘭地區。

科學家最新發現傳染力明顯增強的Omicron變種病毒，許多未知之處仍有待醫學界進一步探究，但各種防疫措施可能重新上路，則讓某些民眾已經感到焦慮及憂鬱。

美國爆發新冠疫情近兩年，確診案例累計超過5000萬例，逾80萬人染疫死亡；染疫死亡案例當中，高達75%為65歲以上。若以年齡區分，65歲以上美國人當中，平均每100人就有一人感染新冠病毒而喪生，65歲以下族群，平均每1400人就有一人染疫過世。

紐時報導，隨著美國疫情再度升溫，如今染疫住院率、染疫死亡率也雙雙提高；公衛專家警告，年底假期民眾出遊聚會、寒冷天候底下民眾在室內停留時間變長，都可能讓疫情惡化。

確診案例增加與Omicron變種病毒出現，促使更多美國民眾接種新冠疫苗，但全美人口還是有超過四分之一，迄今連一劑疫苗都未施打，已完全接種(fully vaccinated)的民眾則有61%。

65歲的舊金山日裔居民林派特(Pat Hayashi)說，由於老年人屬於染疫高風險族群，親朋好友特別希望保護年長者，「結果好像被大家給遺忘了。」

林派特指出，疫情底下，與世隔絕的疏離感與孤獨變得越來越嚴重，「我們不但失去自由，還失去了原本獲得的服務」。

疫情 變種病毒 疫苗

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