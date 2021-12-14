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疫苗開打後 死亡仍繼續 1年奪走50萬條人命

記者胡玉立／綜合報導
2020年12月13日，輝瑞新冠疫苗出廠展開全美規模最大、時間最短、最複雜的配送作業。(路透)
2020年12月13日，輝瑞新冠疫苗出廠展開全美規模最大、時間最短、最複雜的配送作業。(路透)

一年前，美國展開史上最大規模的新冠肺炎疫苗接種，新冠疫苗在臨床試驗中相當成功，為許多人帶來結束危機的希望；但全美新冠死亡人數一年前30萬人，疫苗推出周年，死亡人數竟達80萬人；疫苗接種或許挽救了無數生命，但這一年來也增加多達50萬條人命，讓本可慶祝科學成就的時刻，仍充滿哀傷。

國家衛生研究院(NIH)院長柯林斯(Francis Collins)表示，科學家和衛生官員低估錯誤信息的傳播，可能阻礙了疫苗的驚人成就，「死亡仍在繼續，他們大多數沒有接種疫苗，因為有人對他們提供了絕對錯誤和危險的信息。」

以極快速度開發和推出的新冠疫苗，已被證明非常安全，且在預防死亡和住院方面非常有效；聯邦疾病防治中心(CDC)9月數據估計，與完全接種疫苗者相比，未接種疫苗者的死亡風險高出14倍。

根據最新統計，95% 65歲以上國人至少打過一針；疫苗的有效性，讓學校得以重新開放，餐廳重迎顧客、家人得以重聚。

約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院傳染病流行病學專家道迪(David Dowdy)表示，「若從科學、公共衛生和後勤的成就來看，疫苗與將人類送上月球的成就，屬於同一等級。」

2020年12月13日，在輝瑞的密州卡拉馬祖朱中心廠房，工作人員把剛研發成功的第...
2020年12月13日，在輝瑞的密州卡拉馬祖朱中心廠房，工作人員把剛研發成功的第一批新冠疫苗裝入保冷箱，再送上專機，分銷到全美。(美聯社)

「讓疫情重返地球的，不是疫苗。」爾灣加州大學公共衛生教授諾伊(Andrew Noymer)表示，「想要戰勝這種病毒，幾乎必須一直保持完美。」

許多國人沒有接種疫苗，讓揮別新冠疫情錯失了重大機會；家住紐約、45歲的麥基本斯(Rachel McKibbens)在疫情下失去了67歲的父親和44歲的弟弟，他們生前相信疫苗含有毒的虛假陰謀論，拒絕接種疫苗，卻雙雙染疫而亡。

麥基本斯說，「本來可以不是這樣的結局。」

疫苗 疫情 加州大學

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