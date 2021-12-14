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Omicron傳染炸彈 挪威每日恐30萬人染疫 丹麥危機重重

編譯洪毅／綜合13日電

新冠Omicron變種病毒在北歐散播快速，截至13日，丹麥已確認2741例Omicron確診，其中74.6%已完全接種疫苗，居世界第二；挪威目前則已確認958例，官方示警最嚴重恐每日新增30萬例確診，相當於全國5.6%人口，形同「傳染炸彈」。

每日郵報報導，580萬人口的丹麥的疫苗接種率相當高，五歲以上兒童完成接種的比率高達80.6%，但Omicron病毒確診數依然居全球之次，僅在英國之後；而這些確診者中，1843人已完成接種，相當於74.6%。

丹麥奧爾堡大學教授艾伯遜(Mads Albertsen)表示，Omicron病毒可能將在幾天內，成為丹麥新冠疫情的主要病毒株。

這樣的數據及情勢促使丹麥衛生部13日決定，開放40歲以上民眾接種補強針，上周則已再次祭出防疫措施，包括限制夜店等場所的經營，以及鼓勵遠距工作等。

至於挪威，目前新增確診數、住院人數均創下疫情以來新高，部分原因是Omicron病毒病例激增；挪威公共衛生署(FHI)表示，未來三周的每日新增確診數恐達到9萬至30萬人，每天200人住院，這是很恐怖的預測，因為挪威全國人口僅540萬人。

FHI也指出，Omicron病毒將在幾天內成為挪威新冠疫情的主要病毒株，眾多的確診及住院患者，成為醫療體系及社會經濟的沉重負擔，呼籲政府應盡速實施新的防疫措施，以遏制疫情繼續擴大。

在這樣的呼籲下，挪威總理斯托爾(Jonas Gahr Stoere)宣布新的防疫措施，包括縮短餐飲業提供酒類的時間，以及限制家戶的訪客人數等；斯托爾表示，出手縮緊防疫措施，是因為「情勢嚴峻」，病毒傳播「實在太快」。

歐洲其他國家的Omicron病毒案例數均遠少於丹麥、挪威及英國等三國，但鑑於丹麥及英國在基因定序以確定病毒株來源的投入甚大，故歐陸的Omicron病毒案例實際上可能也不容小覷。

除英國有一人染疫病歿外，目前所有已確認的Omicron病毒案列皆為輕症，但其致病力仍有待進一步確認，尚無大意本錢。

Omicron 疫情 防疫

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