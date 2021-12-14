Omicron海嘯來襲 英傳全球首宗死亡病例

英國Omicron新變異病毒病例爆增，已病歿一人。圖為英國民眾13日在倫敦排長隊接種補強針。(美聯社)

英國 13日出現全球第一起感染新冠變種病毒Omicron 的病歿個案，首相強生(Boris Johnson)表示，英國面臨一波Omicron變種病毒感染海嘯；美國等地的專家皆預測，Omicron即將在所在地引起新一波重大疫情 。

WHO警告：擴散速度可能超越Delta

世界衛生組織(WHO)13日也警告，Omicron的擴散速度可能超越Delta，讓疫情慘重的國家背腹受敵，且可能在年底前成為部分國家的主要病毒。

美國的Omicron病例已擴及30州、確診159例，研究人員分析染疫病患的檢體發現，變種病毒在華盛頓州迅速擴散。

世衛推文寫道，「在社區感染橫行之處，Omicron的傳播速度可能超越Delta。」

Omicron毒株已在全球至少63國現蹤，傳播速度快但不像之前的Delta那般致命，較不會造成醫療體系過載。

傳播速度比南非快 病例每兩三天倍增

Omicron可能具抗藥性，令專家關切；英國完全接種率達70%，29%國民已打補強針，但專家警告，Omicron在英國傳播的速度比在南非快。

Delta仍是英國主要染疫毒株，但Omicron病例每兩三天便倍增，促使英國政府上調防疫等級到第四級，五是最高等級。

英國重新進入緊張狀態，英國首相強生13日在倫敦推動接種補強針。(美聯社)

「這無疑是一波Omicron海嘯。」強生12日說，「兩劑疫苗顯然不足以保護我們，好消息是補強針會讓保護力提升。」

英國13日出現全球首例Omicron死亡病例，此人11月27日確診，疫苗接種或健康狀況未公布。

美國30州出現Omicron毒株病例，德州至少出現36個病例，超越此前病例最多的紐約。

華盛頓大學(UW)研究人員分析華盛頓州的確診病例發現，Omicron變異株病例迅速增加，反映與南非、英國和丹麥類似的疫情趨勢。

華大分析217個檢體，發現13%含有變種病毒。

「Omicron顯然快速拓展。」研究人員帕維特拉·羅伊喬杜里(Pavitra Roychoudhury)說，檢體數仍太少，難以預測變種病毒的疫情曲線。

英國首相強生警告「Omicron海嘯」來襲，但仍有英國民眾13日在倫敦抗議政府強制接種疫苗措施。(美聯社)

專家：將有一波Omicron大疫情發生

華大賀勤森癌症研究中心(Fred Hutchinson Cancer Center)研究冠狀病毒傳播的基因科學與流行病學者貝福特(Trevor Bedford)表示，Omicron目前病例仍不足以影響整體確診數字，但考量其擴散速度很快，或許下周就會超越Delta。

貝福特說：「無可避免，會有一波很大的Omicron疫情，將會發生。」