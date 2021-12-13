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「我喜歡他」川普一反常態 稱讚歐巴馬聰明又犀利

編譯潘勛／綜合12日電
前總統川普。(美聯社)
前總統川普。(美聯社)

前總統川普11日佛羅里達州行程中，一改以往自己痛罵前任歐巴馬的口吻，盛讚歐巴馬聰明犀利，「我喜歡他」；川普另形容元月6日國會暴動事件中「充斥著愛」；川普將在南部舉辦四天的「歷史之旅」(History Tour)活動，門票叫價最高為4687元。

每日郵報12日報導，川普長年來痛斥歐巴馬，現在卻改口說喜歡他，「我跟歐巴馬夫婦蠻合得來」，只是來川普場子的群眾一聽到歐巴馬的名字就噓聲大作；川普說，他認為歐巴馬「聰明又犀利」。

川普11日晚在佛州森賴斯(Sunrise)辦活動，是「歷史之旅」的第一場，保守派廣播電台主持人歐萊利(Bill O'Reilly)也來助場；川普12日發表聲明，稱「昨天過得很愉快，很刺激、啟迪人心又樂趣多多」。

前總統川普。(美聯社)
前總統川普。(美聯社)

稱國會暴動事件「充斥著愛」

川普在活動中不忘為國會山莊暴動事件找遁詞，他指當天「充斥著愛」，僅有「一小撮」支持者衝進國會，但大多數人到場都為抗議選舉結果，「愛護彼此」。

川普接下來為在當地的另場造勢打廣告，稱自己過不久就要回來，辦大型聚會，大家屆時再見。

但佛州「太陽哨兵報」(The Sun Sentinel)指出，川普在「大西洋銀行中心體育館」(FLA Live Arena)辦場，空位多到最上層座位乾脆關起來，買票入場者「升級」到較低層座位。

川普在第一場造勢中主張，該制定誹謗罪來叫媒體住嘴；歐萊利則認為川普的解決之道要好得多，若按他就用機關槍來對付。

三場造勢門票喊到4687元

川普「歷史之旅」接下來三場造勢分別在佛州奧蘭多、德州休士頓及達拉斯市，門票售價分別由36元到4687元不等；媒體指出，還有很多票沒出售。

川普11日對歐巴馬口發肯定之詞，但在此之前好多年他對歐巴馬很不友善；當選總統之前，他一直鼓吹歐巴馬出生地點陰謀論，說歐巴馬沒生在美國，因此不能出任總統。

川普從政之後，以「伊斯國創辦人」、「我國史上最爛總統之一」來形容歐巴馬；兩人2016年選戰期間關係雖然不好，但歐巴馬仍撰寫恭喜就職信函，留在白宮橢圓形辦公室抽屜裡給川普，川普當時形容此舉「很漂亮」。

川普 歐巴馬 佛州

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