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花500元買鍋子也被罵 賀錦麗：不受荒謬新聞影響

記者胡玉立╱綜合報導
飽受流言之擾的副總統賀錦麗接受家鄉加州媒體訪問闢謠。(Getty Images)
飽受流言之擾的副總統賀錦麗接受家鄉加州媒體訪問闢謠。(Getty Images)

面對自己上任近一年後，媒體負面報導接踵而來，副總統賀錦麗(Kamala Harris)12日受訪表示，她因為擔任拜登政府要員，成為箭靶，但她不會被那些「荒謬的」頭條新聞分散注意力，「這份工作本來就不容易。」

賀錦麗因11月巴黎之旅花費500多元買鍋具受批評，還有報導形容她「霸凌」辦公室裡的高級職員導致對方離職；另有報導大談她和交通部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)誰會成為2024年或2028年民主黨總統候選人問題。

賀錦麗在接受家鄉加州的舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)訪問時表示，「事情找上我，就是因為需要被解決，而且都不會是容易的事；不然它們早就被處理掉了。」

飽受流言之擾的副總統賀錦麗接受家鄉加州媒體訪問闢謠。(Getty Images)
飽受流言之擾的副總統賀錦麗接受家鄉加州媒體訪問闢謠。(Getty Images)

對於花錢買鍋具的報導，賀錦麗不滿地說，「在法國參加一場非常重要且成功的雙邊會議，討論了有關國家安全及氣候問題、從網路到太空等各領域的國際規範之後，卻報導『她在去機場的路上買了一口鍋子』？拜託。」

賀錦麗表示，「兩年的新冠疫情後，人們經歷的創傷程與焦慮程度雖未獲診斷，卻真實存在。我始終覺得，身為民選領導人，我的責任是為民服務，人們的需求必須得到滿足，他們應該知道自己受重視和傾聽。我希望明年可以多多在全國各地旅行。」她說：「我愛人們，我們做的事都直接影響人民，人民長在我心中。」

在訪問中，賀錦麗沒有回答她在擔任副總統的第一年學到了什麼教訓，也未對自己是否會做任何不同的決定一事置評；她也沒有回應有關她與總統之間不和的報導。

對於外界有關她與布塔朱吉之間「有裂痕」以及她不使用藍牙耳機等報導，賀錦麗則稱「荒謬可笑」。

她的前任助理稍早提及，賀錦麗長期以來對科技安全持謹慎態度；因擔心藍牙耳機會被駭客攔截，有安全風險，她一直不願使用。除使用有線耳機避用藍牙之外，賀錦麗也比較喜歡使用簡訊而非電子郵件，她也不允許客人單獨在她的辦公室等待。

賀錦麗 拜登 加州

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