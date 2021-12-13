新聞透視／備胎很多 民主黨人表面仍挺拜登連任

拜登總統民調持續下跌，民主黨內表面上不擔心拜登會拖累明年選舉，但私下很緊張。(Getty Images)

拜登 總統雖然目前民調 低迷，但民主黨 內有志於白宮寶座的人還是堅定不移支持他，拜登想追求連任，黨內不做第二人想；當然，若是拜登民調一直沒能提升起來，黨內備胎人選倒也不乏其人。

紐約時報12日報導，全美民主黨州長協會(DGA)日前集會；剛獲選擔任新一屆協會主席的北卡羅來納州長庫柏(Roy Cooper)會後回應媒體提問指出，他當然認為拜登會尋求連任，拜登連任最符合黨的利益，自己也會支持拜登連任。

只是過了三分鐘，庫柏的發言難免讓人覺得他釋出的訊息，是他自己想選總統，爭取黨內初選選票；畢竟他兩次在州長選舉中勝出，而北卡州總統選票卻被前總統川普斬獲。

庫柏及其他民主黨高層明面上都專心致志於2022期中選舉；假如拜登民意支持率拉抬不起來，期中選舉就很難打；但愈來愈多民主黨有志人士心裡想的是2024年。

拜登民調支持率跌跌不休，尋求連任時已高齡82歲；副總統賀錦麗自己的民意低迷，苦於因應；於是拜登第一任期的第一年，按慣例不該出現的找替代人選之說，在民主黨內就開始出現。

當然沒半個人膽敢公開談自己有興趣，唯恐觸怒已明確表示打算競選連任的拜登總統，還有照理該接拜登之位的賀錦麗副總統。除了1968年的詹森，沒有總統說自己不尋求連任。

只是，不少暗流讓民主黨焦慮不已，還匯聚起來，不免讓人揣想兩年後的黨內初選會很拚。除了拜登年歲已高又民調低迷，最大的恐懼是川普可能捲土重來；民主黨下定決心，要找最強候選人，以免川普再掌白宮。

假如拜登改變心意，2024年下台一鞠躬，民主黨內誰是最佳替代人選，目前還沒共識。

可能的後選人名單當然始於賀錦麗及頗受矚目的運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)，兩人在華府談得最多；此外還有以前角逐黨提名的聯邦參議員如華倫(Elizabeth Warren)、柯洛布查(Amy Klobuchar)；但這兩位上次選過的參議員都表示，衷心期盼拜登角逐連任，只有在拜登不想選了，她倆才會出馬。