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拜登民調43%再創新低 7成人不滿通膨問題

編譯洪毅／綜合12日電
拜登總統民調持續下跌，民主黨內表面上不擔心拜登會拖累明年選舉，但私下很緊張。(美聯社)
拜登總統民調持續下跌，民主黨內表面上不擔心拜登會拖累明年選舉，但私下很緊張。(美聯社)

美國廣播公司(ABC)與易普索(Ipsos)合作進行的12日最新民調顯示，拜登總統支持度再度跌創新低、剩下43%；在眾多議題中，拖累民意最深的則是通膨問題，不過也只有應對新冠疫情得到多數民眾支持，但仍是該民調以來新低。

雖然當前經濟蓬勃，但11月消費者物價指數(CPI)較去年同期猛增6.8%，為1982年以來首見的最高數字，嚴重拖累拜登聲望：高達69%民眾對拜登應付通膨問題的作為感到不滿，也有57%民眾不滿意他的經濟復甦政策，創下新高。

拜登日前說，一般民眾面對通膨「確實備感顛簸」，但也表示，他相信美國的通膨「已達頂峰」，但緩解速度不夠快；拜登還稱，「重建美好未來法案」(Build Back Better Act)法案通過後，能有效緩解通膨。

拜登總統民調持續下跌，民主黨內表面上不擔心拜登會拖累明年選舉，但私下很緊張。(美...
拜登總統民調持續下跌，民主黨內表面上不擔心拜登會拖累明年選舉，但私下很緊張。(美聯社)

民眾對基礎建設法的熱情也在消褪，對拜登的基建議題的滿意度從8月的62%降至目前的53%；此外，有57%民眾不滿意拜登的稅收政策。

近日打砸搶、集體打劫及謀殺案事件激增，讓民眾對拜登處理犯罪問題的滿意度下降，從10月的43%降至11月的36%，對槍枝暴力控管的滿意度從39%降至32%。

逾半人不信任他與普亭談判

在外交方面，近期受到矚目的議題是俄羅斯與烏克蘭的戰雲逐漸濃厚，拜登也與俄羅斯總統普亭通話，試圖緩解局勢；但是民調顯示，55%民眾不滿意拜登處理對俄關係，只有38%對拜登與普亭的磋商抱持信心。

雖然拜登就任後重返巴黎協議，提出一系列減少碳排及石化燃料的法案、倡議或構想，但是對拜登應對氣候變遷的不滿意度仍達到51%。

疫情是唯一獲多數滿意議題

新冠疫情是拜登唯一取得多數滿意的大議題，為53%，但是是拜登就任以來新低，廣泛的疫苗接種令不但遭遇司法挑戰，也僅得到51%的微弱多數民眾贊同；不過有70%民眾認同，當前口罩令應該繼續維持或轉嚴。

在部分議題上，拜登面臨「夾心餅乾」處境，也就是「不支持拜登這樣做」及「覺得拜登做得不夠多」的夾擊；但不論如何，如果拜登的民調沒有起色，對民主黨來說，勢必不是明年國會期中選舉的吉兆；對拜登是否連任更是負面考量。

拜登 民調 疫情

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