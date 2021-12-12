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拜登上脫口秀 自嘲「狂跌」支持率：掉到40%就沒關注了

編譯盧炯燊／綜合11日電
總統拜登（左）10日在國家廣播公司(NBC)的「今夜脫口秀」節目中，接受脫口秀主持人吉米法隆（右）訪問，自嘲下滑的支持率和糟糕的廚藝。(美聯社)
總統拜登（左）10日在國家廣播公司(NBC)的「今夜脫口秀」節目中，接受脫口秀主持人吉米法隆（右）訪問，自嘲下滑的支持率和糟糕的廚藝。(美聯社)

總統拜登10日首次以總統身分，現身知名脫口秀主持人吉米法隆(Jimmy Fallon)在國家廣播公司(NBC)主持的「今夜」(The Tonight Show)脫口秀節目；拜登在節目中除了推銷剛生效的基礎建設法的政績及批評國會的黨爭外，也自嘲下滑的支持率和糟糕的廚藝。

拜登上任後的電視專訪大多是預先錄製，但這次是以現場的視訊直播現身，除了要說明自己思路清晰外，也試圖擺脫民調支持度持續走低及通膨飆升遭到批評的困擾，同時也藉此暢談施政，秀一下最近通過的基礎建設法的政績。

儘管法案獲得通過，拜登的支持率依然下降至40%的低點，當吉米法隆問及有否留意時，拜登說：「支持率在60多%時候，有留意。不過，到40的時候，就沒注意了。」但隨即說這是開玩笑的。

節目中拜登再次強調接種新冠疫苗的重要性，不僅要打兩針避免感染病毒，還要接種補強針。他說打補強針真的很重要，尤其是現在青少年及年輕人都有資格接種。

來源：The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

當吉米法隆說看到民主黨人和共和黨人在第44屆甘迺迪中心榮譽頒獎典禮上親切交談時，拜登也趁機表示他早前參加了前參院共和黨領袖杜爾(Bob Dole)的葬禮，指出儘管彼此政見不同，但仍然是朋友，而兩黨過去曾經有過很多合作關係。

拜登隨後話鋒一轉，指現在一些共和黨人表現出的極端主義觀點，只是側重黨同伐異，削弱了兩黨合作。

吉米法隆問拜登第一次進入白宮是什麼感覺時，拜登說，因為他和第一夫人吉兒(Jill Biden)來自中產家庭，不習慣有人在旁服侍，還說服白宮員工讓他們自己動手煎蛋做早餐。吉米法隆打岔問：「你會煎蛋？」拜登咯咯笑著回說：「我不會，但吉兒會。」

拜登在節目中也談到未來的目標，說期望他的政府能夠控制疫情，他會採取更多措施來應對氣候變化。

這是歐巴馬以來，再有現任總統現身吉米法隆的脫口秀。拜登過去曾兩次出現在法隆的節目，一次是2016年9月，他的副總統任期即將結束；一次是在2020年，他是民主黨總統候選人之一，也是在新冠疫情爆發初期。

來源：The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

拜登 共和黨 白宮

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