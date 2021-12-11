新冠病毒哪來的？ 越來越多科學家聚焦起源於動物

研究人員指新冠Omicron變種病毒由於和流感病毒中的基因序列結合，導致它的傳染力更快，但毒性較其他病株弱。圖為研究人員正在測試病毒。（美聯社）

新冠病毒疫情 爆發至今已有兩年而且仍在不斷惡化，已奪走球520多萬人性命的病毒，起源迄今仍是個謎；儘管有人聲稱病毒是從中國武漢病毒研究所 洩漏出來，但大多數科學家認為它源於野外，從蝙蝠或其他動物傳染到人類身上；愈來愈多的科學家已將注意力集中於更合理的「人畜共患」或「動物傳至人類」理論。

美聯社報導，猶他大學學者戈德斯汀(Stephen Goldstein)與一個20人團隊在「細胞」(Cell)期刊8月號發表論文，直指沒有證據表明這種病毒存在於實驗室中，同時列出了動物起源的證據。

參與撰寫這篇論文的亞利桑納大學進化生物學者沃羅比(Michael Worobey)去年已指出，上述的兩個理論都是可能的，之後這兩個理論愈來愈得到更多數據支持。

這篇論文指出，新冠病毒的病毒株「SARS-CoV-2 」，是第九種感染人類的冠狀病毒；在此之前的八種，包括2003年的SARS病毒，都是源於動物。

許多研究人員認為，野生動物是 SARS-CoV-2 的中間宿主，也就是說牠們從蝙蝠身上感染，然後再進化傳給人類；科學家9月在寮國的蝙蝠中發現了三種病毒，比任何已知病毒都更類似於 SARS-CoV-2。

沃羅比懷疑貉子(raccoon dog)是中間宿主，這種類似狐狸的哺乳動物很容易感染冠狀病毒，在華南海鮮市場上以野味出售；他分析後，確定華南市場的一名供應商在2019年12月11日感染了新冠病毒。

與此同時，不少專家擔心若新冠病毒是透過動物感染人類，則會引發新的流行病，而且進一步惡化；他們更擔心新的病毒變種在動物身上進化，懷疑包括最新的Omicron變種病毒 ，可能也以這種方式演化。

論文指出，預防人畜共患不僅需要打擊非法出售野生動物，還須關注棲息地破壞和氣候變化等問題，這都會增加人類與動物接觸風險；論文中同時警告，若不能充分調查病毒的動物來源，未來世界仍會出現病毒大流行。