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美鐵5%員工未接種 1月將縮減班次 最晚明年3月恢復

記者顏伶如／綜合報導
美國鐵路公司(Amtrak)由於仍有約5%旗下員工仍未接種新冠疫苗，恐導致因人力不足而致鐵路班次暫時縮減。圖為美鐵員工協助乘客上車。（Getty Images）
美國鐵路公司(Amtrak)由於仍有約5%旗下員工仍未接種新冠疫苗，恐導致因人力不足而致鐵路班次暫時縮減。圖為美鐵員工協助乘客上車。（Getty Images）

員工總數約2萬人的美國鐵路公司(Amtrak)指出，大約5%旗下員工仍未接種新冠疫苗，人力不足恐將導致鐵路班次被迫暫時縮減；華爾街日報報導，行程超過一天的長途班次，可能首當其衝。

報導指出，美國鐵路公司總裁加德納(Stephen Gardner)在9日提交給國會的書面證詞中表示，拜登總統要求聯邦政府所屬機關在2020年1月4日之前接種疫苗的最後期限，能夠達標的美國鐵路公司員工人數，可能不夠維持正常鐵路班次運作。

加德納指出，96%的美國鐵路公司員工已經接種至少一劑新冠疫苗，已經完全接種(fully vaccinated)的員工則有94%。

受到人力短缺影響，加德納在眾院交通委員會聽證會中指出，估計要等到2022年3月，美國鐵路公司才有辦法恢復所有鐵路班次全面正常運作。

他指出，從2022年1月開始，美國鐵路公司系統所有班次將暫時縮減，「最晚在3月間可望回歸正常行程，或者當我們找到符合疫苗接種規定的充足人力」。

華爾街日報報導，根據加德納證詞，行程超過一天的長途班次受到衝擊可能最大。

加德納說，美國鐵路公司旗下某些員工組織當中，未接種新冠疫苗者比例相對偏高，如果這些員工拒絕在政府訂定的最後期限之前打疫苗，「我們將無法擁有充足的人力，支援現行服務班次作業。」

加德納在證詞中表示，許多工程師、列車服務人員在疫情期間辭職或退休，同一時間美國鐵路公司由於預算問題而暫停招聘新人，疫情期間保持社交距離的防疫規定，則讓員工訓練面臨困難。

他表示，美國鐵路公司的目標是盡快恢復全面服務，並且遵守聯邦政府的疫苗接種規定，同時也將乘客與員工的安全列為優先要務。

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