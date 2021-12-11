疫苗1周年 美至少2億人接種 覆蓋率超過60%

自去年12月紐約市一加護病房護士接種美國首劑新冠疫苗，一年來全美至少有2億人都完成接種。圖為輝瑞疫苗。(Getty Images)

新冠疫苗 釋出至今即將屆滿一年，全美目前至少2億人完成接種，覆蓋率達六成；但近日疫情升溫，加上最新變種病毒Omicron 入侵，使得全美各地再度恢復口罩令等防疫措施，醫院人滿為患的景象以及持續上升的染疫病歿人數又再現。

去年12月14日，紐約市加護病房護士珊卓‧林西(Sandra Lindsay)成為全美首位接種新冠疫苗的護士；根據路透報導的統計，截至10日上午6時，全美共2億3814萬3066人接種一劑疫苗，其中2億127萬9582人完成兩劑接種，覆蓋率超過60%。

另外，共5170萬人已接種美國當局批准的新冠疫苗補強針，廠牌包括輝瑞 (Pfizer)、莫德納(Moderna)和嬌生(J&J)。

截至10日上午，全美已接種4億8056萬7772劑新冠疫苗，分發劑量高達5億9155萬8685劑。

儘管以科學的角度看來，現代醫學確實在最短的時內又更上一層樓，卻還是無法完全阻止染疫病歿人數上升的趨勢；美國第一劑疫苗施打時，有近50萬人因新冠肺炎病逝，經過一年，這個數字可能在下周突破80萬。

除了Omicron在全美傳開，嚴寒的氣候和連續假期都是促進病毒散播的關鍵因素，導致最近確診和病歿的人數遲遲不減。

紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)宣布室內特定活動暫時性恢復口罩令，她表示：「今年冬天疫情本應減緩、不該面臨確診如此增加的趨勢，尤其疫苗廣為接種之下，紐約人遭受許多挫折，而這場疫情也還沒結束。」

此外，英國衛生安全局(UK Health Security Agency)10日宣布，透過實際取樣的數據分析發現，無論最初接種的兩劑疫苗為何，只要補強針接種輝瑞則可預防Omicron感染病症，有效性介於70%至75%。

透過581名確診感染Omicron的患者分析，結果指原本兩劑接種阿斯特捷利康(AZ)或輝瑞的人，對病症的保護力比Delta來得降低許多；但是加上輝瑞補強針後，原接種AZ的患者對Omicron病症的保護力達到70%。

英國公共衛生部免疫負責人瑪麗·拉姆齊(Mary Ramsay)說：「數據顯示，補強針接種的風險有限，我呼籲所有人盡快接種。」