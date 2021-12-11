我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大突破…阿桑吉可引渡美受審 不押入重刑犯監獄

日擬與美同步調 不派部長級官員出席北京冬奧

疫苗1周年 美至少2億人接種 覆蓋率超過60%

編譯林梅婕／綜合10日電
自去年12月紐約市一加護病房護士接種美國首劑新冠疫苗，一年來全美至少有2億人都完成接種。圖為輝瑞疫苗。(Getty Images)
自去年12月紐約市一加護病房護士接種美國首劑新冠疫苗，一年來全美至少有2億人都完成接種。圖為輝瑞疫苗。(Getty Images)

新冠疫苗釋出至今即將屆滿一年，全美目前至少2億人完成接種，覆蓋率達六成；但近日疫情升溫，加上最新變種病毒Omicron入侵，使得全美各地再度恢復口罩令等防疫措施，醫院人滿為患的景象以及持續上升的染疫病歿人數又再現。

去年12月14日，紐約市加護病房護士珊卓‧林西(Sandra Lindsay)成為全美首位接種新冠疫苗的護士；根據路透報導的統計，截至10日上午6時，全美共2億3814萬3066人接種一劑疫苗，其中2億127萬9582人完成兩劑接種，覆蓋率超過60%。

另外，共5170萬人已接種美國當局批准的新冠疫苗補強針，廠牌包括輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)和嬌生(J&J)。

截至10日上午，全美已接種4億8056萬7772劑新冠疫苗，分發劑量高達5億9155萬8685劑。

儘管以科學的角度看來，現代醫學確實在最短的時內又更上一層樓，卻還是無法完全阻止染疫病歿人數上升的趨勢；美國第一劑疫苗施打時，有近50萬人因新冠肺炎病逝，經過一年，這個數字可能在下周突破80萬。

除了Omicron在全美傳開，嚴寒的氣候和連續假期都是促進病毒散播的關鍵因素，導致最近確診和病歿的人數遲遲不減。

紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)宣布室內特定活動暫時性恢復口罩令，她表示：「今年冬天疫情本應減緩、不該面臨確診如此增加的趨勢，尤其疫苗廣為接種之下，紐約人遭受許多挫折，而這場疫情也還沒結束。」

此外，英國衛生安全局(UK Health Security Agency)10日宣布，透過實際取樣的數據分析發現，無論最初接種的兩劑疫苗為何，只要補強針接種輝瑞則可預防Omicron感染病症，有效性介於70%至75%。

透過581名確診感染Omicron的患者分析，結果指原本兩劑接種阿斯特捷利康(AZ)或輝瑞的人，對病症的保護力比Delta來得降低許多；但是加上輝瑞補強針後，原接種AZ的患者對Omicron病症的保護力達到70%。

英國公共衛生部免疫負責人瑪麗·拉姆齊(Mary Ramsay)說：「數據顯示，補強針接種的風險有限，我呼籲所有人盡快接種。」

疫苗 Omicron 輝瑞

上一則

美鐵5%員工未接種 1月將縮減班次 最晚明年3月恢復

下一則

Omicron蔓延 CDC：美第1個病例11.15就現蹤

延伸閱讀

2劑疫苗難防Omicron 英：輝瑞補強針保護力70%

2劑疫苗難防Omicron 英：輝瑞補強針保護力70%
重演去年冬季模式？聖誕過後 美疫情恐惡化

重演去年冬季模式？聖誕過後 美疫情恐惡化
德州兩患者已打兩劑疫苗、沒旅遊 Omicron仍找上門

德州兩患者已打兩劑疫苗、沒旅遊 Omicron仍找上門
紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效

紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效

熱門新聞

拜登政府擬將30萬元以上現金購屋須通報的規定，適用範圍由12大城擴大到全美。圖為紐約曼哈頓的高樓。(Getty Images)

現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢

2021-12-07 10:58
遭控四項過失殺人罪的詹姆斯(左)、珍妮佛(右)夫婦，神隱一段時間後，於4日落網。(美聯社)

密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦

2021-12-04 09:45
媒體再次曝料副總統賀錦麗的辦公室不和，賀錦麗與白宮不合， 團隊管理不當，高總幕僚紛紛求去。圖為賀錦麗10月在白宮參與視訊預算會議。(路透)

賀錦麗「後院失火」？更多幕僚求去 傳難忍她尖酸刻薄

2021-12-05 23:19
聯合創設華人精英「百人會」的實業家、慈善家唐騮千與徐心眉夫婦。(Getty Images)

唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款

2021-12-01 09:24
新冠快篩應該免費，但跑錯地方檢驗，有可能被收取保險不包的費用。(美聯社)

赴醫院快篩新冠 他收到4000元帳單 過來人建議去藥局

2021-12-05 20:02
圖為蔡英文總統2017年1月出席尼加拉瓜總統就職典禮。（圖：總統府提供)

尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個

2021-12-09 18:26

超人氣

更多 >
英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜

英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜
老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元

老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元
遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入

遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入
涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身

涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身
紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效

紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效