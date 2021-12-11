我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大突破…阿桑吉可引渡美受審 不押入重刑犯監獄

日擬與美同步調 不派部長級官員出席北京冬奧

美確診、病歿雙飆 密州最慘 9軍醫團隊馳援5州

編譯郭宣含／綜合10日電
由於疫情導致醫院負載達飽和，陸海空軍的軍醫團隊本周前往新墨西哥、科羅拉多和密西根州醫院，協助治療新冠病患。（美聯社）
由於疫情導致醫院負載達飽和，陸海空軍的軍醫團隊本周前往新墨西哥、科羅拉多和密西根州醫院，協助治療新冠病患。（美聯社）

美國過去一周平均單日新增確診案例增加37%，新增病歿人數也攀升28%；過去一個月新增住院病患逾半在中西部州，尤其是密西根州，年輕人住院率顯著攀升；由於疫情導致醫院負載達飽和，陸海空軍的軍醫團隊，本周已前往墨西哥、科羅拉多和密西根等州的醫院，協助治療新冠病患。

過去一個月新增住院病患逾半在中西部州，包括密西根州和明尼蘇達州。圖為明尼蘇達州醫...
過去一個月新增住院病患逾半在中西部州，包括密西根州和明尼蘇達州。圖為明尼蘇達州醫護人員正在加護病房救治一名染疫者。（美聯社）

聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)10日表示，美國過去一州平均新增確診案例增加37%，單日死亡人數也上升28%。

美國恐在冬季爆發新一波疫情，根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計，截至9日，美國平均單日新增確診12萬1084例，比一個月前高出62%。

雖然美國新冠病例和住院人數在夏末下降，但過去幾周又見攀升；過去一個月新增的新冠病患中，逾半出現在密西根和俄亥俄等中西部州。

密州住院病患 月增88%

密州本周染疫住院病患達新高；根據密州健康與醫院協會(Michigan Health & Hospital Association)，過去一個月，密州新冠住院病患人數暴增88%。

密州麻雀健康系統(Sparrow Health System)執行長多弗(Jim Dover)表示：「我們現在的病患人數比任何時候都多，而且病歿速度前所未見。」

「自1月以來，我們約有289人病歿和75%民眾未打疫苗。」多弗指出：「已接種但卻病歿的人數很少，這些人均接種超過六個月，目前我們未見接種補強針的民眾過世。」

出現更多年輕人染疫

密州護士凱蒂．塞夫頓(Katie Sefton)表示，她注意到密州疫情出現更多年輕人，這種趨勢令人擔憂，「大家都在說，我們還沒達到疫情高峰。」 

冬季疫情更加嚴峻，這不限於密州，根據衛生部(HHS)統計，全美新冠住院人數攀月增40%；這是美國第一個逢Delta變種病毒肆虐的節日季，Delta比美國去年冬季面臨的新冠病毒株更具傳播性。

健康專家表示，對付Delta的最棒方式就是接種疫苗和打補強針；但截至9日，全美僅有64.3%的民眾完整接種新冠疫苗，不到三分之一符合補強針的民眾去打疫苗。

軍方也發出聲明，空軍、陸軍和海軍的軍醫團隊本周因應聯邦急難管理局(FEMA)要求，加入地方醫療照護團隊，前往新墨西哥、科羅拉多和密州，協助治療新冠病患。

自8月起，Delta變種病毒橫掃阿拉巴馬、阿肯色斯等州時，約490名軍醫人員已被派去協助地方醫院；目前有另外九個軍醫團隊在科州、密州、明尼蘇達、蒙大拿和新墨西哥州協助治療新冠病患。

疫情 疫苗 新墨西哥州

上一則

食品同比漲6.1% 房租11月上揚0.4% 助長通膨

下一則

通膨連半年逾5% 學者樂觀：經濟繁榮

延伸閱讀

紐約Omicron病例 1周增至20例 13人在紐約市

紐約Omicron病例 1周增至20例 13人在紐約市
「胖艾美」瘦身35公斤 曾遭團隊反對

「胖艾美」瘦身35公斤 曾遭團隊反對
憂槍案模仿潮 密州小學生疑「發表暴力言論」遭拘留

憂槍案模仿潮 密州小學生疑「發表暴力言論」遭拘留
感恩節後疫情升溫…單日平均病例逾12萬 病歿也增

感恩節後疫情升溫…單日平均病例逾12萬 病歿也增

熱門新聞

拜登政府擬將30萬元以上現金購屋須通報的規定，適用範圍由12大城擴大到全美。圖為紐約曼哈頓的高樓。(Getty Images)

現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢

2021-12-07 10:58
遭控四項過失殺人罪的詹姆斯(左)、珍妮佛(右)夫婦，神隱一段時間後，於4日落網。(美聯社)

密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦

2021-12-04 09:45
媒體再次曝料副總統賀錦麗的辦公室不和，賀錦麗與白宮不合， 團隊管理不當，高總幕僚紛紛求去。圖為賀錦麗10月在白宮參與視訊預算會議。(路透)

賀錦麗「後院失火」？更多幕僚求去 傳難忍她尖酸刻薄

2021-12-05 23:19
聯合創設華人精英「百人會」的實業家、慈善家唐騮千與徐心眉夫婦。(Getty Images)

唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款

2021-12-01 09:24
新冠快篩應該免費，但跑錯地方檢驗，有可能被收取保險不包的費用。(美聯社)

赴醫院快篩新冠 他收到4000元帳單 過來人建議去藥局

2021-12-05 20:02
圖為蔡英文總統2017年1月出席尼加拉瓜總統就職典禮。（圖：總統府提供)

尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個

2021-12-09 18:26

超人氣

更多 >
英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜

英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜
老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元

老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元
遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入

遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入
涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身

涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身
紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效

紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效