美確診、病歿雙飆 密州最慘 9軍醫團隊馳援5州

由於疫情導致醫院負載達飽和，陸海空軍的軍醫團隊本周前往新墨西哥、科羅拉多和密西根州醫院，協助治療新冠病患。（美聯社）

美國過去一周平均單日新增確診案例增加37%，新增病歿人數也攀升28%；過去一個月新增住院病患逾半在中西部州，尤其是密西根州，年輕人住院率顯著攀升；由於疫情 導致醫院負載達飽和，陸海空軍的軍醫團隊，本周已前往墨西哥、科羅拉多和密西根等州的醫院，協助治療新冠病患。

過去一個月新增住院病患逾半在中西部州，包括密西根州和明尼蘇達州。圖為明尼蘇達州醫護人員正在加護病房救治一名染疫者。（美聯社）

聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)10日表示，美國過去一州平均新增確診案例增加37%，單日死亡人數也上升28%。

美國恐在冬季爆發新一波疫情，根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計，截至9日，美國平均單日新增確診12萬1084例，比一個月前高出62%。

雖然美國新冠病例和住院人數在夏末下降，但過去幾周又見攀升；過去一個月新增的新冠病患中，逾半出現在密西根和俄亥俄等中西部州。

密州住院病患 月增88%

密州本周染疫住院病患達新高；根據密州健康與醫院協會(Michigan Health & Hospital Association)，過去一個月，密州新冠住院病患人數暴增88%。

密州麻雀健康系統(Sparrow Health System)執行長多弗(Jim Dover)表示：「我們現在的病患人數比任何時候都多，而且病歿速度前所未見。」

「自1月以來，我們約有289人病歿和75%民眾未打疫苗 。」多弗指出：「已接種但卻病歿的人數很少，這些人均接種超過六個月，目前我們未見接種補強針的民眾過世。」

出現更多年輕人染疫

密州護士凱蒂．塞夫頓(Katie Sefton)表示，她注意到密州疫情出現更多年輕人，這種趨勢令人擔憂，「大家都在說，我們還沒達到疫情高峰。」

冬季疫情更加嚴峻，這不限於密州，根據衛生部(HHS)統計，全美新冠住院人數攀月增40%；這是美國第一個逢Delta變種病毒肆虐的節日季，Delta比美國去年冬季面臨的新冠病毒株更具傳播性。

健康專家表示，對付Delta的最棒方式就是接種疫苗和打補強針；但截至9日，全美僅有64.3%的民眾完整接種新冠疫苗，不到三分之一符合補強針的民眾去打疫苗。

軍方也發出聲明，空軍、陸軍和海軍的軍醫團隊本周因應聯邦急難管理局(FEMA)要求，加入地方醫療照護團隊，前往新墨西哥、科羅拉多和密州，協助治療新冠病患。

自8月起，Delta變種病毒橫掃阿拉巴馬、阿肯色斯等州時，約490名軍醫人員已被派去協助地方醫院；目前有另外九個軍醫團隊在科州、密州、明尼蘇達、蒙大拿和新墨西哥州 協助治療新冠病患。