參院快速通關 14共和黨議員支持一次性提高債限

國會參院9日在14名共和黨議員支持下，通過一次性提高債限快速通關程序法案，可望避免災難性的聯邦政府違約。圖為參院共和黨領袖麥康諾（中）在談判結束後回到辦公室。（歐新社）

國會參院 9日在14名共和黨 議員的支持下，通過一次性提高債限快速通關的程序法案，允許參院民主黨 人在參院以簡單多數提高債限，繞過共和黨的費力把事拖(filibuster)阻礙，可能在最後一刻避免災難性的聯邦政府違約。

此案符合參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)數月前針對提高債限訂定的前提；他表示，民主黨可能要在缺乏共和黨的支持情況下，靠自己提高債限。

兩黨領袖日前達成的協議，准許民主黨人在參院以簡單多數提高債限一次，此案9日獲得14名共和黨參議員支持，加速法案通關，目前送達拜登總統桌上，待他簽署生效。

民主黨現在可以透過簡單多數，可能於下周獨自提高債限，不用擔心無法取得提高債限所需的60票同意，並對抗費力把事拖；民主黨在共有100名參議員的參院靠副總統賀錦麗的一票也只有51票。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)說：「這是負責任的進程，沒有邊緣政策、沒有違約，也沒有陷入另一次衰退的風險。」

參院通過一次性提高債限的法案，讓麥康諾感到不自在；黨內議員私下或公然於參院議事堂抱怨，共和黨議員雖然不用投票支持提高債限，仍得在參院投票表決。

反對法案的共和黨參議員甘迺迪(John Kennedy)說：「這項法案對部分人來說，形同投票選擇心臟病或癌症。」

部分共和黨議員表示，美國不該向其他國家釋出對其信用存疑的訊號；共和黨參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)說：「這是對的事，世界上最不需要的就是違約。」

這項法案的關鍵是，民主黨將針對提高債限的特定金額投票，這個數額還沒有公布，但肯定相當驚人。

若未能提高債限將導致空前違約，恐致美國信評降級、貸款利息增加和可能的經濟衰退，老年、退休等津貼也會延遲或暫停發放。