塵封的講稿 喜萊莉首秀當年「勝選演說」

前民主黨總統候選人喜萊莉‧柯林頓在一支教育影片中，首度公布2016年預先擬好但後來因為輸給共和黨對手川普而沒能派上用場的勝利演說。（NBC電視截屏）

2016年總統大選民主黨候選人、前國務卿 喜萊莉‧柯林頓 (Hillary Clinton)8日在一支MasterClass教育影片中，首度公布2016年預先擬好但後來因為輸給共和黨對手川普 而沒能派上用場的勝利演說。

柯林頓的這篇演講是MasterClass以堅忍為主題的系列演說影片之一，9日正式推出；國家廣播公司(NBC)「今日」(Today)晨間節目8日搶先播出大約七分鐘的柯林頓演說片段。

她在影片開場表示：「這是原本打算2016年11月8日大選日晚間在紐約發表的勝利演說。」她表示，這篇講稿從來不曾與任何人分享，也從來不曾大聲讀出，「不過它界定了我這個人，還有我的信念，以及我希望我的孫子能夠擁有什麼樣的國家，我希望的世界又是如何，我相信美國是最好的」。

柯林頓的演說開場白便提到，美國民主獲得革新，「因為大家授予我這份榮譽，你們徹底改變了民主的面貌」。

她說：「我的美國同胞們，今天你們向全世界傳達了一個訊息，我們重視毅力，我們的民主堅定不移，我們的座右銘依然是『合眾為一』(拉丁語原文E pluribus unum，英語直譯Out of Many, One)。」

她指出：「我們不應該僅靠差異界定彼此，我們不應該成為『我們』對抗『他們』的國家，美國夢非常廣大，大到足以包含每一個人。」

如果柯林頓贏得2016年大選，將成為美國史上第一位女總統。她在這篇演說中表示，現在全世界都知道，在美國不管是男孩或女孩，長大之後都可以追逐夢想，包括成為美國總統。

柯林頓談到2011年過世的母親桃樂絲‧羅丹(Dorothy Rodham)時，情緒略顯激動。

她說：「今年夏天，一位作家問我，如果可以穿越時光回到從前，告訴歷史上任何一個人關於選上總統的里程碑，我會選擇去找誰，我的答案很簡單，就是我的母親桃樂絲。」

演說尾聲，柯林頓提到川普的「讓美國再度偉大」(Make America Great Again)競選口號。她說：「我很確定，美國是全世界最棒的國家，從今晚開始，我們將一起讓美國變得更加偉大。」