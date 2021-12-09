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美職缺1100萬創紀錄…10月420萬人離職

記者顏伶如／綜合報導
伊利諾州一處購物中心張貼的招聘廣告。(Getty Images)
伊利諾州一處購物中心張貼的招聘廣告。(Getty Images)

新冠疫情在美國延續將近兩年，經濟衝擊依然餘波盪漾；聯邦勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)8日公布最新統計顯示，今年10月約有420萬名美國勞工離職；華盛頓郵報報導，這波人數可觀的離職潮反映了民眾希望尋找更好工作機會的現實。

勞工統計局這份資料顯示，旅館業、食品服務業離職率最高，約有6%員工在10月間辭職，零售業則有4.4%勞工在同期間辭職。

根據勞工統計局每月公布的「職缺暨勞工流動調查報告」(Job Openings and Labor Turnover Survey，JOLTS)，今年10月離職的勞工中，約有2.8%辭職原因是另有發展；相較之下，這份調查報告顯示，美國職缺高達1100萬，只比今年7月職缺新高紀錄略少一些。

今年9月間，全美有440萬勞工離職，8月也有430萬勞工離開工作崗位；回顧疫情發生初期，2020年2月間美國僅有約2.3%的勞工辭職。

美聯社報導，今年10月間美國失業人數約740萬人，約占目前1100萬職缺的三分之二。

求職資訊網站Indeed經濟學家邦克爾(Nick Bunker)8日撰文寫道，勞工統計局的報告再度顯示，由於雇主非常需要人手，促使就業市場蓬勃；他說，與先前狀況相比，目前情勢對勞工有利，「但如今問題是，Omicron變種病毒的出現是否讓勞工市場因此冷卻」。

華盛頓郵報分析，美國勞工大量離職的趨勢，反映出當今大環境可能是數十年來最為「勞工友善」(worker-friendly)的時刻，求職者有幾乎創紀錄的工作機會可以挑選，許多雇主更是迫切需要找人，紛紛提出調高工資、簽約紅利等招聘條件。

過去一年裡，美國勞工平均工資雖然成長，但同期物價卻上漲大約4.8%，抵銷了勞工的大部分加薪。

報導指出，因為疫情關係必須照顧家人或在家帶孩子，到現在還是許多民眾必須面對的問題；工作內容包括與客戶面對面互動，或與人數龐大的消費者接觸，迄今仍存有公共健康風險。

勞工 疫情 華盛頓郵報

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