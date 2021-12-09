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史丹福報告：Omicron恐與愛滋病毒有關

輝瑞實驗：補強針對Omicron有效 抗體增25倍

編譯盧炯燊／綜合8日電
輝瑞報告指出，兩劑輝瑞疫苗抗Omicron效力弱，但補強針使抗體增25倍。（美聯社）
輝瑞報告指出，兩劑輝瑞疫苗抗Omicron效力弱，但補強針使抗體增25倍。（美聯社）

輝瑞(Pfizer)藥廠8日在官網發布消息指出，根據實驗室初步研究顯示，兩針輝瑞新冠疫苗在應對Omicron變種病毒時出現抗體降低的情況，但打第三針補強後，抗體增加25倍，達到了接種兩針的應對原始病毒株水平。

輝瑞及德國BioNTech公司也在德國時間9日(美東時間8日)就其疫苗抵禦Omicron的有效性發表聯合聲明，指出雖然接種兩針疫苗可能不足以預防感染，但仍可預防嚴重疾病或死亡；而輝瑞的試驗結果也顯示，只要接種第三劑，疫苗依然有效應對Omicron，且抗體會顯著增加。

輝瑞還表示，若有需要，最快可於明年3月推出專門對抗Omicron的新疫苗。

輝瑞首席科學醫學專家道斯頓(Mikael Dolsten)希望民眾應盡快接種第三劑；他向美聯社表示，試驗結果令人欣慰也是一個積極信號，第三劑可以誘導免疫力，而整個冬季都可以預防感染和嚴重疾病。

拜登總統也形容輝瑞的試驗結果「非常令人鼓舞」，然而他也警告，由於這只是實驗室報告，還有更多的研究正在進行；他再度呼籲民眾接種疫苗，才能應對疫情。

輝瑞執行長：不排除第四劑

與此同時，輝瑞公司董事長兼首席執行官布爾拉(Albert Bourla)8日在接受CNBC有線電視財經新聞頻道訪問時，不排除在接種第三劑補強後，在12個月內打第四針。

他表示，目前打第三針可以應對Omicron，是屬於實驗室試驗結果，當看到真實世界的數據時，就會確定第三劑是否能很好地抵禦Omicron，以及能夠持續多長時間，因此不排除在打第三針後12個月，需要注射第四針。

布爾拉認為，對於Omicron仍需要拭目以待，因為目前掌握的資訊很少。

隨著民眾更多地聚集在室內避寒，公共衛生官員擔心新冠病毒感染會激增。

布爾拉說，目前最重要的是在冬季施打第三劑，第三劑將提供非常好的保護；他還說，輝瑞的口服抗病毒藥 Paxlovid 等治療方法，將有助在冬季預防住院和控制疫情。

輝瑞報告指出，兩劑輝瑞疫苗抗Omicron效力弱，但補強針使抗體增25倍。圖為麻...
輝瑞報告指出，兩劑輝瑞疫苗抗Omicron效力弱，但補強針使抗體增25倍。圖為麻州一名護士準備為民眾接種輝瑞疫苗。（美聯社）

輝瑞 Omicron 疫苗

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