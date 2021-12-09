我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美不出兵保衛烏克蘭：喊話制裁的「拜登緩兵計」？

史丹福報告：Omicron恐與愛滋病毒有關

前FDA局長：未來可能每年都要打補強針

編譯柯立偉／綜合8日電
白宮首席防疫顧問佛奇表示，新冠疫苗補強針已不是「要不要打」而是「何時打」的問題。圖為華府居民排隊打補強針。（Getty Images）
白宮首席防疫顧問佛奇表示，新冠疫苗補強針已不是「要不要打」而是「何時打」的問題。圖為華府居民排隊打補強針。（Getty Images）

自Delta變種病毒席捲全球以來，關於現有疫苗是否有必要以第三劑補強針提供更完整的保護力，就一直是醫學界研究及爭論的焦點，上月底南非又發現Omicron變種病毒，使這項議題再獲各界關注；白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)及川普時期的聯邦食品暨藥物管理局(FDA)局長韓恩(Stephen Hahn)日前接受媒體採訪時均指出，補強針已不是「要不要打」而是「何時打」的問題。

佛奇8日接受有線電視新聞網(CNN)採訪時表示，現在愈來愈多的證據指出，接種第三劑補強針可以提供更強大的保護力；他說：「我想『完全接種』的定義不至於立刻改變；不過如果今天是討論『最理想的狀況』，我想應該沒有人會懷疑補強針的重要性，所以改變『完全接種』的定義不是『會不會』，而是『何時改』的問題。」

前FDA局長韓恩也指出，「第三劑」可能也不足以提供永久保護力，往後可能有必要年年接種新冠疫苗補強針。

韓恩說：「病毒變異的目的是要存活，宿主死亡對病毒而言也沒好處，因此病毒變異是向『高傳染、低致死』的大方向前進，目前關於Omicron變種病毒的初步研究都指向它有這種特性；既然致死率降低，補強針原則上每年施打一次就好，應該沒必要每半年一次。」

事實上，輝瑞(Pfizer)公司公布該公司對Omicron變種病毒的初步研究，指出這種變異病毒可能能在一定程度上逃脫疫苗追蹤，因此只接種兩劑疫苗的民眾仍有受突破性感染，甚至發展成重症的機會；不過，接種補強針者，體內的中和抗體濃度顯著增加，即便遭到突破性感染，也能有效避免重症。

輝瑞藥廠總裁兼執行長博爾拉(Albert Bourla)說：「雖然接種兩劑已能算是『完整接種』，不過目前研究證據確實顯示打補強針的人可以獲得更好的保護力，確保盡可能多的民眾能接種到第三劑疫苗是防止疫情的最好辦法。」

白宮首席防疫顧問佛奇（圖）表示，新冠疫苗補強針已不是「要不要打」而是「何時打」的...
白宮首席防疫顧問佛奇（圖）表示，新冠疫苗補強針已不是「要不要打」而是「何時打」的問題。（Getty Images）

疫苗 變種病毒 Omicron

上一則

美企明年調薪幅度上看3.9% 物價恐跟漲 加速通膨惡化

下一則

輝瑞實驗：補強針對Omicron有效 抗體增25倍

延伸閱讀

Omicron變種病毒在加州廢水處理場發現

Omicron變種病毒在加州廢水處理場發現
中國專家：Omicron變異株是「Beta+Delta」

中國專家：Omicron變異株是「Beta+Delta」
輝瑞：研究顯示第三針有助於抵抗Omicron變種病毒

輝瑞：研究顯示第三針有助於抵抗Omicron變種病毒
Omicron現蹤美19州、50國 WHO：5至14歲染疫高風險

Omicron現蹤美19州、50國 WHO：5至14歲染疫高風險

熱門新聞

聯合創設華人精英「百人會」的實業家、慈善家唐騮千與徐心眉夫婦。(Getty Images)

唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款

2021-12-01 09:24
拜登政府擬將30萬元以上現金購屋須通報的規定，適用範圍由12大城擴大到全美。圖為紐約曼哈頓的高樓。(Getty Images)

現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢

2021-12-07 10:58
遭控四項過失殺人罪的詹姆斯(左)、珍妮佛(右)夫婦，神隱一段時間後，於4日落網。(美聯社)

密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦

2021-12-04 09:45
媒體再次曝料副總統賀錦麗的辦公室不和，賀錦麗與白宮不合， 團隊管理不當，高總幕僚紛紛求去。圖為賀錦麗10月在白宮參與視訊預算會議。(路透)

賀錦麗「後院失火」？更多幕僚求去 傳難忍她尖酸刻薄

2021-12-05 23:19
美國加州1日出現全國首例變種新冠病毒Omicron的確診病患。圖為舊金山國際機場。(Getty Images)

全美首例 加州發現Omicron確診病患

2021-12-01 14:23
15歲的兇嫌柯朗伯利的刑事照。(美聯社)

密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校

2021-12-02 12:09

超人氣

更多 >
71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍斃命

71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍斃命
渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

超級變種Omicron又出現變異 全球首例在澳洲出現

超級變種Omicron又出現變異 全球首例在澳洲出現
輝瑞：研究顯示第三針有助於抵抗Omicron變種病毒

輝瑞：研究顯示第三針有助於抵抗Omicron變種病毒
撿便宜 Zillow德州達福區房屋脫售 逾七成賠錢賣

撿便宜 Zillow德州達福區房屋脫售 逾七成賠錢賣