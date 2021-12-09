前FDA局長：未來可能每年都要打補強針

白宮首席防疫顧問佛奇表示，新冠疫苗補強針已不是「要不要打」而是「何時打」的問題。圖為華府居民排隊打補強針。（Getty Images）

自Delta變種病毒 席捲全球以來，關於現有疫苗 是否有必要以第三劑補強針提供更完整的保護力，就一直是醫學界研究及爭論的焦點，上月底南非又發現Omicron 變種病毒，使這項議題再獲各界關注；白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)及川普時期的聯邦食品暨藥物管理局(FDA)局長韓恩(Stephen Hahn)日前接受媒體採訪時均指出，補強針已不是「要不要打」而是「何時打」的問題。

佛奇8日接受有線電視新聞網(CNN)採訪時表示，現在愈來愈多的證據指出，接種第三劑補強針可以提供更強大的保護力；他說：「我想『完全接種』的定義不至於立刻改變；不過如果今天是討論『最理想的狀況』，我想應該沒有人會懷疑補強針的重要性，所以改變『完全接種』的定義不是『會不會』，而是『何時改』的問題。」

前FDA局長韓恩也指出，「第三劑」可能也不足以提供永久保護力，往後可能有必要年年接種新冠疫苗補強針。

韓恩說：「病毒變異的目的是要存活，宿主死亡對病毒而言也沒好處，因此病毒變異是向『高傳染、低致死』的大方向前進，目前關於Omicron變種病毒的初步研究都指向它有這種特性；既然致死率降低，補強針原則上每年施打一次就好，應該沒必要每半年一次。」

事實上，輝瑞(Pfizer)公司公布該公司對Omicron變種病毒的初步研究，指出這種變異病毒可能能在一定程度上逃脫疫苗追蹤，因此只接種兩劑疫苗的民眾仍有受突破性感染，甚至發展成重症的機會；不過，接種補強針者，體內的中和抗體濃度顯著增加，即便遭到突破性感染，也能有效避免重症。

輝瑞藥廠總裁兼執行長博爾拉(Albert Bourla)說：「雖然接種兩劑已能算是『完整接種』，不過目前研究證據確實顯示打補強針的人可以獲得更好的保護力，確保盡可能多的民眾能接種到第三劑疫苗是防止疫情的最好辦法。」