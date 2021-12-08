「一切都變了」 疫情壓垮Z世代 少女自殺未遂暴增51%

全美13歲至56歲民眾中，逾三分之一指疫情是其生活主要壓力來源。圖為麻州一名少年在疫情間扮成朝聖者上街遊行。（Getty Images）

新冠疫情 影響甚巨，較年輕民眾尤甚；由美聯社與MTV的民調發現，全美13歲至56歲民眾中，逾三分之一指疫情是其生活主要壓力來源，而且愈年輕民眾愈容易因深感「一切都變了」，導致生活面臨困難的情況更為嚴峻。

不分世代 1/3認為疫情是主要壓力

本調查詢問受訪民眾「疫情是否讓『某件事』更為困難」，「某件事」包括學業及工作、與人相戀、維繫友情、追求娛樂、保持心理健康 等五個問題，並將年齡層分為三組，即13歲至24歲的Z世代、25歲至40歲的Y世代及41歲至56歲的X世代。

結果顯示，三世代民眾逾三分之一表示，疫情是其生活中的主要壓力來源，過半認同疫情讓「追求娛樂」更為困難；除追求娛樂外，Z世代在其他四個問題中回答「是」的比率均高於其他世代。

Z世代在學業及工作、與人相戀面臨困難的比率又相對特高，比率分別為46%及40%，其他兩個世代面臨此二問題變得困難的比率均不超過40%。

全美13歲至56歲民眾中，逾三分之一指疫情是其生活主要壓力來源，維持戀情也變得困難。（美聯社）

永留傷疤 年輕人心理健康受衝擊

青少年因為疫情產生的沮喪、焦慮、孤獨、不確定感嚴重，尤其是還在求學階段卻因疫情而被迫中斷或被打亂，又足以影響未來就業。

西雅圖兒童醫院(Seattle Children's Hospital)醫師柯拉‧布倫納(Cora Breuner)表示，十幾歲至二十歲間，正是人腦管理組織能力發展的重要階段，這時候的年輕人突然失去學習、社交的機會，影響他們應付壓力及做出決斷的能力。

全美13歲至56歲民眾中，逾三分之一指疫情是其生活主要壓力來源。圖為維州兩名女孩在疫情間穿著聖誕服裝看著街上遊行的人群。（Getty Images）

一份於7日發布的報告也指出，今年初全美急診室收治的青少年自殺未遂案例，女性較2019年同期暴增51%、男性增加4%；公衛署長莫西(Vivek Murthy)在報告中說，在疫情的催化下，年輕人的心理健康受到「毀滅性」的衝擊。

田納西州 教育基金會(Education Trust in Tennessee)經理維爾馬里斯‧岡薩雷斯(Vilmaris González)表示，疫情對年輕人的影響不是在未來幾年內就看得到的，「這會在他們這代留下永遠的傷疤」。