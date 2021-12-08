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Omicron現蹤美19州、50國 WHO：5至14歲染疫高風險

編譯柯立偉／綜合7日電
美國首席防疫專家佛奇表示，Omicron感染力雖較高，重症率可能比較低。（Getty Images）
美國首席防疫專家佛奇表示，Omicron感染力雖較高，重症率可能比較低。（Getty Images）

Omicron變種病毒上月底首度發現以來，全美至今已有19個州及全球50多個國家都有出現Omicron確診案例，白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)直指Omicron在南非已成為主要流行的病毒株；另方面，世界衛生組織(WHO)歐洲分部表示5至14歲兒童為染疫高風險族群，歐盟疾病預防暨管制中心(ECDC)因此支持疫苗混打以衝高疫苗覆蓋率。

由於Omicron病毒現蹤不久，相關研究仍在進行中，不論是佛奇、聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)及白宮防疫協調官齊安茲(Jeff Zients)，都表示現在為時太早，無法定論Omicron變種病毒的傳染力、致死率、引起疾病的嚴重性高低及能否逸脫疫苗追蹤。

瓦倫斯基7日在記者會上說：「我們還在研究Omicron病毒的特性，希望現有的各種防疫手段都還能起到至少部分的作用」；佛奇則進一步指出：「預計幾周內就會有結果，屆時我們就能知道現有疫苗究竟是否足以抵抗Omicron變種病毒。」

同時，WHO歐洲分部表示，年齡介於5歲至14歲的孩童是染疫的高風險群，平均比一般人高出二至三倍的染疫機會；雖然比起老年人、第一線醫護人員及免疫系統低落的人更不容易發展成重症，但必須防範染疫孩童將病毒傳染給家中年紀較大的長輩。

WHO歐洲分部主任克魯格(Hans Kluge)說：「聖誕節假期逼近，家中若有尚未接種疫苗的長輩，很有可能被自己無症狀或輕症的晚輩感染。」

因此，ECDC日前發布混打疫苗的建議，指出混打疫苗可以產生較多的抗體，保護高風險族群即便染疫也不會發展成重症；聲明說：「混打不同廠牌的疫苗能提供較高濃度的抗體及較長時間的保護，還能讓目前面臨疫苗數量不足的地方更有效率地分配疫苗。」

疫苗 Omicron 變種病毒

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