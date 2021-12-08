佛奇幾確定 Omicron致病力不如Delta

白宮首席防疫專家佛奇 (Anthony Fauci)7日表示，新冠病毒Omicron 變異株初步報告顯示，幾乎可確定其傳染力比Delta變異株更強，但致病症狀不像Delta變異株那般嚴重；Omicron變異株已在全美至少19州、全球逾49個國家出現確診病例。

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇7日表示，幾乎可以肯定Omicron變異株的傳染力比Delta要強，這個11月底率先在南非 出現病例的毒株，恐怕是目前傳染力最強的新冠變種病毒，且可能對既有疫苗具抗藥性；所幸早期數據顯示，感染Omicron的症狀通常比感染Delta輕微。

公衛官員分析率先出現Omicron病例的南非豪登省(Gauteng)疫情數據發現，染疫者多為輕症。

全美7日已有19州出現至少一例Omicron確診；佛奇說：「幾乎可以肯定，Omicron不比Delta嚴重，南非的Omicron染疫和住院數據比Delta少。」

但佛奇也提醒，別過度解釋既有數據，目前染疫者多為年輕人，較不太可能重症住院，「還要觀察南非疫情約兩周，當全球感染情況更普遍時，觀察其嚴重程度的時間可能更長。」

佛奇表示，傳染力強但不致重症住院及死亡激增，是最好的情況；最慘的情況是傳染力強又致重症，會掀起另一波疫情，且病毒可能對疫苗或染疫者自體產生的抗體有抗藥性。

佛奇說：「我不認為最慘的情況會發生，但誰都不會知道。」

舊金山格列史東研究院(Gladstone Institutes)愛滋病治療研究中心主任、傳染病學者格林(Warner Greene)說：「Omicron傳染力強，可能躲過抗體，但或許缺乏致病力。」

格林表示，南非豪登省目前確診者每日增一倍，其中75%感染Omicron，住院率逐周增加，但少有患者需要氧氣治療或病歿。

格林說，「豪登省的疫情顯示Omicron傳染力強，但致病力和致命性不如Delta」，這對人類而言是非常好的消息，但仍需更多數據才能下定論。