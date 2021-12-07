感恩節後疫情升溫…單日平均病例逾12萬 病歿也增

感恩節過後，美國湧現新一波新冠疫情，圖為一名呼吸困難的病人被送進休士頓一家醫院。(Getty Images)

約翰霍普金斯大學(JHU)數據顯示，全美數百萬人在感恩節旅行過後，國內七天平均單日新冠肺炎新增確診逾12萬例，為兩個月來新高；Omicron 變種病毒則持續擴散，至少17州淪陷，其中密西西比州和洛杉磯 6日通報的Omicron確診病例，患者近期均曾至紐約或東岸旅行。

JHU數據顯示，4日的七天平均新增確診12萬1437例，上次七天平均單日確診破12萬例發生在10月。

除確診數增加外，染疫病歿人數也有增長，JHU數據顯示，七天平均單日病歿1651人，為過去一個多月來新高。

公衛官員表示，目前絕大多數確診仍由Delta變異株引起，但Omicron變種病毒1日在加州出現全美首例後，6日已擴散至17州，分別是紐約、新澤西、康乃狄克、華盛頓、科羅拉多、喬治亞、夏威夷、路易斯安納、馬里蘭、密蘇里、明尼蘇達、內布拉斯加、猶他、密西西比、麻州、賓州和加州。

密西西比州衛生廳6日通報該州首起Omicron確診病例，染疫者已完全接種疫苗，近期曾赴紐約，當局未公布其症狀，僅表示此人未住院。

該州公衛官員多布斯(Thomas Dobbs)表示，「我們已準備好因應Omicron在本州出現的情況，我們必須記得，Delta病毒依然非常活躍。」

多布斯呼籲民眾接種疫苗及補強針，避免染疫重症、住院及死亡，該州衛生廳近期染疫住院、重症加護治療或仰賴呼吸器維生的病患略增。

洛杉磯衛生官員6日通報第二個Omicron確診病例，病患是南加州大學 (USC)的學生，此人曾搭乘國內線班機至東岸旅行。

當地官員表示，這名學生可能在洛杉磯以外的地區染疫，「此人完全接種，症狀輕微，自我隔離中。」

南加大則表示，染疫學生「未到校上課或參與校園活動」。

另外，東北部地區的兒童染疫人數創疫情以來新高，美國兒科學會(AAP)與兒童醫院協會(CHA)新報告分析聯邦數據指出，上周有13萬3000名兒童確診，住院人數增加20%。

東北部地區約有2000萬名5歲到17歲的青少年，至少已接種一劑疫苗，占該群體的38.3%。

AAP與CHA表示，兒童染疫導致重症的情況不常見，但仍呼籲各界觀察病毒對染疫康復幼童身心健康與情緒的長期影響。