疫情下… 旅行護士興起 薪資高3倍 時薪近百元

由於疫情緊繃，各州醫護短缺，旅行護士薪資漲了三倍。圖為加州一家醫院急診室玻璃上畫著「長了翅膀的愛心」。(Getty Images)

美國發生新冠肺炎疫情 一年多以來，由於各地醫院出現護士人力短缺，旅行護士(travel nurse，又稱臨時護士)變得炙手可熱；華盛頓郵報報導，與固定在某家醫療機構相比，巡迴各地醫院短期任職的旅行護士，收入大約可以增為三倍。

根據醫療系統人力資源獨立分析，2020年間全美擔任旅行護士的勞工 人數，較2019年增加35%，2021年估計將有40%的進一步成長。

報導指出，25歲史托(Alex Stow)在密西根州蘭辛(Lansing)擔任加護病房註冊護士約兩年後，便改當加護病房旅行護士，原因除了能到各地旅行外，薪水較高也是重要因素。

目前史托擔任加護病房旅行護士的時薪約95元，是原本待遇的三倍，每份工作簽約平均在醫院加護病房短期支援約13周，目前任務地點在密州特拉弗斯市(Traverse City)。

臨時勞工就業研究機構「人力產業分析」(Staffing Industry Analysts)總裁艾辛(Barry Asin)指出，目前加護病房旅行護士時薪中位數約為99元。

報導指出，臨時護士仲介機構經常推出各種福利 ，吸引全職護士改當旅行護士，某些仲介機構還為介紹同事加入旅行護士行業者發放紅利；此舉也讓比較沒有家庭負擔牽絆的年輕護士或資深護士，是仲介機構特別喜歡爭取的目標。

旅行護士成為炙手可熱的行業。(美聯社)

美國護士整體人力呈現老化，疫情出現後醫護人員因為工作繁重而身心俱疲，某些護士則毅然選擇退休；原本能夠填補「護士荒」空缺的外籍護士或護理學院學生，疫情期間也出現人力緊縮，旅行護士於是持為醫院仰賴的重要人力來源。

但不少醫院抱怨，旅行護士仲介機構疑似趁著疫情哄抬價，仲介機構辯稱旅行護士薪資上漲純粹反映供缺失衡的現實狀況；護士工會則表示，倘若待遇合理、工作福利良好，「護士荒」其實不會發生。

報導指出，在特定加護病房任職、經驗豐富的護士，轉任旅行護士薪資待遇通常最高，某些特殊領域的醫護人員也非常搶手，例如呼吸治療師。

衛生部統計顯示，2018年全職註冊護士平均年薪約7萬4000元，當年全美約有260萬名在醫院工作的護士。