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經濟、防疫難兩全 紅州經濟復甦快 藍州防疫成效佳

編譯郭宣含／綜合6日電
共和黨執政的紅州為發展經濟，放寬防疫措施。圖為佛州民眾在購物中心選購衣服。(Getty Images)
共和黨執政的紅州為發展經濟，放寬防疫措施。圖為佛州民眾在購物中心選購衣服。(Getty Images)

華爾街日報(WSJ)報導，傾民主黨的州比傾共和黨的州更常保持社交距離、關閉校園和實施口罩令與疫苗令，也因此前者新冠感染率和病歿率低，但得付出疲弱的就業成長作為代價；萬一Omicron變種病毒在美國引發新一波疫情，恐加劇因支持不同政黨而呈現的經濟與防疫差距。

新冠疫情爆發之初，傳統認知是生命與生計無法權衡，不少國家實施可減少病毒傳播的防疫措施，盼這些措施也能降低經濟衝擊；這種辦法適用於南韓和中國等部分國家，但美國卻不是如此，美國的感染率和經濟活動似乎呈現負相關。

自2020年2月以來，薪資最強勁復甦的十州中，全都由共和黨州長領導，八州在去年11月總統選舉支持前總統川普；而在執政表現滿意度最差的十州中，八州有民主黨州長，八州上次總統選舉支持拜登。

不過，就疫情表現來看，感染率和病歿率最高的十州主要由共和黨州拿下，最低州的則多屬民主黨州。

疫苗稍微減緩今年的經濟衝擊，就算Delta變種病毒引爆新一波感染潮，但多數州的經濟仍有所成長；新冠疫情爆發近兩年後，經濟差距仍持續擴大。

深藍的加州和伊利諾州去年實施大規模防疫限制和關閉校園，10月就業薪資仍比2020年2月少5%；共和黨州長領導的德州和佛羅里達州則強烈反對封鎖、口罩和疫苗規定，兩周就業薪資則分別只比去年2月少0.5%和1.9%。

Delta的疫情潮也未改變這種型態，這四州的8、9月就業成長維持差不多數據。

研究人員對於新冠病毒、封鎖、口罩令等其他干涉公衛與經濟措施所造成的影響持不同看法，因為同時也有許多其他因素在作用；經濟表現受到多種因素影響，包括對觀光產業、汽油和天然氣的仰賴程度，犯罪和住房成本也使人口外移。

布魯金斯研究院學者羅斯威爾(Jonathan Rothwell)表示，如果Omicron推升確診和住院人數，餐廳和旅遊業恐得再熬過一個困頓季，對藍州尤其如此，紅州則普遍認為疫情已結束，逐漸回歸日常生活。

疫情 就業 共和黨

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