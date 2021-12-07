俄勒岡擬祭室內公共空間永久口罩令 民眾反彈

俄勒岡州為遏止疫情蔓延，考慮實施公共場所室內永久強制令。圖為波特蘭討論公校口罩令時，室內有人不戴口罩。(路透)

俄勒岡州 衛生廳因應新冠肺炎疫情 持續攀升，以及Omicron新變種病毒來勢洶洶，擬採取室內公共空間「永久」(permanent)強制戴口罩 的防疫措施；消息一出引起民眾反感，紛紛在社群媒體上抨擊即將公布的這項新規定。

俄勒岡州衛生廳傳染病暨免疫醫學科主任謝斯拉克(Paul Cieslak)表示，「永久」不是「永遠」(forever)，當疫情趨緩後州政府當然有權撤銷口罩令，但就現階段疫情發展狀況而言，有必要發布永久性的強制措施。

謝斯拉克說：「現行法規對公衛強制令的時限只有180天，如果不頒行『永久』強制令，短期內很難真的把疫情控制下來。」

支持的：給我戴上口罩！去打疫苗！

俄勒岡州摩特諾馬郡(Multnomah County)衛生局長珍妮佛．維恩斯(Jennifer Vines)指出，會在正式定案前廣乏蒐集各界意見，預計12月下旬會讓民眾對此發表看法，並在明年1月中旬召開公聽會；她說：「我們還在研究病毒傳染模式，看看有沒有哪些地方可以放寬口罩要求，但還需要幾個月的時間決定。」

永久口罩令的消息迅速在社交媒體上引發熱議，對於俄勒岡州可能的防疫新規定，民眾看法兩極；一位支持永久口罩令的民眾在推特上說：「給我戴上口罩！去打疫苗！要不是因為一些死都不戴口罩不打疫苗的智障，疫情早結束了！」

反對的：『永久』太過分了，我不配合

不過多數民眾還是持反對意見，甚至有民眾揚言寧願坐牢也不要戴口罩；一位民眾在社群媒體上說：「『永久』太過分了，不管是要罰錢還坐牢，我都不願意再配合這種政策。」

俄勒岡州此時擬採永久口罩令的防疫措施，或許與Omicron變種病毒在全美開始傳播有關；不過，公衛署長莫西(Vivek Murthy)說：「Omicron病毒迅速傳播確實令人擔憂，但我們也不必恐慌，只要戴口罩、打疫苗，我們就不會回到2020年3月時的狀態。」