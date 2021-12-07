紐約獨步全美 下令私企員工全面接種疫苗

紐約市長白思豪6日宣布，市府要求全市所有私營企業強制員工在27日前接種新冠疫苗。（紐約市長辦公室提供）

為防範Omicron變種病毒造成疫情 惡化，紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)6日宣布，市府要求全市所有私營企業強制員工接種新冠疫苗，新規將於12月27日生效，預計將影響超過18萬家企業；白思豪說，紐約市需要這樣的「預防性舉措」來阻止下一波疫情到來，這也讓紐約市成為全美首個要求私企員工全面接種的城市。

白思豪宣布12月27日起實施

白思豪表示，冬季氣溫較低，加上假日季旅行、聚會增加，疫情容易傳播，「而且Omicron變種病毒已經出現，傳染性更強，它到來的時間剛巧是冬季。」

目前紐約市已經要求所有公務員接種，並要求所有進入公共室內場所者須出示接種紀錄，全市近90%的成年人已至少接種一針；但白思豪表示，紐約市須更進一步才能遏制疫情，目前已有一些私企要求員工接種，但仍有很多為出台強制接種令。

新規影響18萬4000家企業

新規預計將影響18萬4000家企業；根據新規，已經返崗上班的私企員工須在12月27日前至少接種一針，但遠程上班的員工可暫時不接種，新規不提供定期檢測的選項，但計畫為醫療和宗教原因不能接種者提供豁免，市府未來將與業界商議，將於15日前公布執行細節。

儘管白思豪的任期僅剩不到一個月，但他表示新規不怕任何訴訟，過去市府的強制接種令都得到法庭支持，「無論是州法院還是聯邦法院，我們每次都能贏，這是因為司法判決必須普適且一致。」

紐約市規定私人雇主須強制員工接種，為美國首例。圖為曼哈頓時報廣場的流動新冠病毒檢測站。(Getty Images)

亞當斯上任後將重新評估

目前正在出訪非洲加納的候任市長亞當斯(Eric Adams)則通過發言人表示，他明年1月上任後將評估這項新規，「屆時會根據科學、新規有效性以及公衛專家的建議作出決定。」

拜登政府此前就曾通過勞工部職業安全與衛生署(Occupational Safety and Health Administration)本月初曾發布緊急規定，要求要求全美員工人數不少於100人的大型私企，從明年1月起要求員工接種或進行定期檢測，遠程工作或戶外工作可豁免，但是這項強制令在法院受阻。

商業團體：不知如何執行

市府法律顧問派斯特納(Georgia Pestana)表示，市衛生局有權發布強制接種令、在公衛危機中保護市民的法律權限；她說，聯邦政府強制接種令遇到的法律問題與市府不同，因為勞工部職業安全與衛生署是否有此權限，仍有爭議。

新規遭到一些商業團體批評；商業團體「紐約市合作組織」(Partnership for New York City)主席瓦爾德(Kathryn Wylde)表示，該組織事先沒有得到任何消息，「市府完全沒有討論，我們也不清楚新規是否合法，也不知如何執行。」