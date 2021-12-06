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檢疫盲點、基因定序晚 美揪出Omicron比各國慢

編譯潘勛╱綜合5日電
Omicron變種病毒與補強針造成疫苗接種量激增。(美聯社)
Omicron變種病毒與補強針造成疫苗接種量激增。(美聯社)

新冠病毒Omicron變種出現，南非率先查出，歐洲繼之，美國卻慢了好些天，雖說可能因美國人旅遊型態與他國人有別，入境管制又較嚴，讓Omicron沒那麼容易闖關，但也有可能是基因排序系統出現盲點及延誤所致。

紐約時報報導，美國1日才在一名最近由南非返國的加州民眾身上找到Omicron病毒株，而當時加拿大已找到六例、英國則找出十幾例；2日在明尼蘇達、科羅拉多、紐約及夏威夷等州再找到其他案例，加州也揪出第二波，科學家表示，幾可確定還有更多案例還沒挖出來。

疫情伊始，科學家便由病毒樣本取基因材料來做排序，以便找到新突變、確定新變種，這麼大規模定期做，學界及政界便能標出病毒如何演化、散播。

但在美國，這種大規模基因定序很晚才開始做；相形英國很快指揮國家健保系統做廣泛的排序工作，美國當時主要靠大學實驗室在做，成果受限，經常屬臨時起意。

即使到2020年5月，聯邦疾病防治中心(CDC)揪團來做排序，但還是受困於健保系統支離破碎、欠缺資金等難關，排序遇到困境；據CDC紀錄，今年元月新冠病例大增，美國完成排序一周仍少於3000例，遠低於已呈報病例的1%。

專家表示，直到最近因聯邦高層改朝換代，資金注入，對新變種冒出來、散播的注意力大幅提升，美國排序才大為改進。

但是，雖然排序計畫有所改善，國家還有很多分歧點，例如龐大的地理變異，而拖慢查出更多案例的速度，有些州慢得多。

國際病毒基因組數據庫GISAID指出，例如過去90天，佛蒙特州排序、分享的占比約30%，麻州約20%，但肯塔基、俄亥俄、南卡羅來納、阿拉巴馬、奧克拉荷馬及賓州，排出自己染疫案例並有呈報的，占比不到3%。

此外，科學家能排序的只有已查到的確診案例，而美國就辦理足夠的檢疫，經常還很吃力；專家指出，檢疫是美國因應疫情的軟肋。雖說檢疫如同基因排序，目前已大為改善，但依然很不平均。居家快篩有很多優點沒錯，但某些檢疫在家自做，而非交由實驗室，對排序便造成新挑戰。

內布拉斯加州流行病學家佛沃(Joseph Fauver)指出，居家快篩增加，但沒後續追蹤如做PCR檢測，案例就無法取得排序；問題並非無法克服，但此一狀況或許就導致盲點出現。

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