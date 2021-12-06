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挪威郵輪10確診 乘客：下船才知有人染疫

編譯孫梁／綜合5日電
一艘5日在紐奧良市靠港的挪威郵輪至少檢測出10名新冠病毒感染者。圖為2013年停靠在紐約港的挪威Breakaway郵輪。(美聯社)
一艘5日在紐奧良市靠港的挪威郵輪至少檢測出10名新冠病毒感染者。圖為2013年停靠在紐約港的挪威Breakaway郵輪。(美聯社)

一艘5日在紐奧良市靠港的挪威郵輪至少檢測出10名新冠病毒感染者，為了控制疫情擴散，路易斯安納州衛生廳與郵輪公司和地方衛生部門合作，下船前為所有人做快篩檢測，確診者搭乘個人交通工具回家或到旅館隔離，給其他人發放防疫注意事項，以盡可能不加劇疫情的擴散。

船員與乘客爆10人確診

紐奧良地方媒體報導說，這艘郵輪屬於挪威Breakaway郵輪公司，公司聲明說，船上的10名感染者包括乘客和船員，但沒說染疫者的病症與程度。

該郵輪是11月28日駛離紐奧良港，出航一周期間停靠過貝里斯、宏都拉斯和墨西哥；郵輪公司表示，啟航前所有乘客和船員按規定都必須接種疫苗，船上的乘客和船員超過3200人。

重返紐奧良港 快篩放人

公司聲明說：「返航後我們在乘客下船前，為所有人做了快篩檢測，並按聯邦疾病防治中心(CDC)的要求，為他們提供防疫材料，包括接觸感染環境後的注意事項和隔離指南。所有檢測陽性的乘客下船後，都需搭乘私人交通工具回到住所，或是前往公司提供的旅館自主隔離。」

部分乘客下船後表示，他們在船上就聽說有人檢測出陽性，但也有的乘客毫無所知，下船後才聽說。一名來自北卡羅來納州的乘客對採訪記者說：「我是聽你講了才知道，或許我們要採取更多防範。」

船上的乘客在郵輪啟航的前一天做了檢測，下船時，郵輪給他們發了可以帶回家的快篩檢測劑。

郵輪公司表示，這艘郵輪的下一次出航時間沒有變化，按計畫於5日晚啟程離港。

去年疫情伊始，郵輪曾是早期爆發源，部分郵輪到港後乘客被禁止下船，被迫進行隔離。CDC去年3月發布郵輪禁航令，導致郵輪業全面停擺，直至今年6月才恢復運營，但駛離美國港口的郵輪必須遵守新的安全防疫規定。

郵輪 檢測 疫情

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