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今起入境須24小時陰性證明 佛奇：完全接種可放心過節聚會

編譯陳韻涵╱綜合5日電
由於Omicon變種病毒出現，加上對補強針需要增加，近日接種人數突然大增。圖為在麻州劍橋市5日街頭，出現許久未見的民眾在低溫寒風中排隊接種疫苗。(美聯社)
由於Omicon變種病毒出現，加上對補強針需要增加，近日接種人數突然大增。圖為在麻州劍橋市5日街頭，出現許久未見的民眾在低溫寒風中排隊接種疫苗。(美聯社)

拜登政府6日起實施嚴格防疫措施，要求國際旅客出示搭機前24小時內的新冠病毒檢測陰性證明；因應年終旅遊假期將至，國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)表示，已完成疫苗接種者可放心與家人出遊或聚會；Omicron變種病毒的初步報告顯示其傳染力強，但不像Delta變異株般讓染疫者重症，拜登政府已考慮解除針對非洲八國的旅行禁令。

紐約市大中央車站的病毒普篩站，3日提供免費檢測， 紐約市已有變種病毒Omicro...
紐約市大中央車站的病毒普篩站，3日提供免費檢測， 紐約市已有變種病毒Omicron出現，民眾格外緊張。(美聯社)

Omicron傳播快毒性弱 16州發現確診

聯邦疾病防治中心(CDC)主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)表示，Omicron變異株已在全美至少16個州出現確診病例，不排除確診數會再增加，但Delta變異株仍是造成目前99.9%確診病例的主因；公衛署長莫西(Vivek Murthy)5日呼籲國人毋須恐慌，強調要持續防疫。

白宮疫情最高顧問佛奇5日表示，目前初步所知變種Omicron病毒毒性不強，但傳染...
白宮疫情最高顧問佛奇5日表示，目前初步所知變種Omicron病毒毒性不強，但傳染力很強，預計近期確診人數會遽增，加快接種疫苗與補強針是最有效的抗疫之道。(美聯社)

佛奇日前在「有線電視新聞網」(CNN)的全球里民大會節目中說：「若已打疫苗，可與家人享受聚會與假期。」

拜登政府加強國際旅客防疫措施的規定6日起施行，要求國際旅客出示搭機前24小時的新冠病毒檢測陰性證明；此前要求為搭機前72小時。

白宮表示，非美籍旅客來美必須完成接種，不限制美國公民搭乘國內或國際航線的疫苗狀態，但未來可能要求國內線航班檢查旅客的疫苗接種情況。

公衛官員表示，Omicron的傳染力可能比原本的毒株來得強，其變異數量之多可能突破疫苗防線。

佛奇表示，Omicron變異株看似不像先前擔心的那麼嚴重，或不像Delta般導致宿主重症，但目前下定論還太早。

紐約市時報廣場的病毒普篩站，3日提供免費檢測， 紐約市已有變種病毒Omicron...
紐約市時報廣場的病毒普篩站，3日提供免費檢測， 紐約市已有變種病毒Omicron出現，民眾格外緊張。(美聯社)

拜登擬解除非洲八國旅行禁令

為遏止Omicron毒株擴散，拜登上月底下令禁止南非八國旅客入境，當時的決策考量為Omicron確診病例率先在南非出現，但此病毒很快也在歐美出現病例。

聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)譴責禁止南非旅客入境是不公平的隔離政策，佛奇5日解釋，實施禁令讓政府有更多時間釐清狀況，現已重新評估該政策。

瓦倫斯基表示，Omicron已在至少16州現蹤，可能成為美國主要毒株，未來病例可能增加，但目前99.9%的確診病例仍為Delta所致。

她告訴CNN醫療記者古普塔(Sanjay Gupta)說：「我們知道要怎麼做才能對抗Delta，若符合接種資格請接種疫苗與補強針，採取所有防疫措施，這樣也能防範Omicron。」

莫西5日呼籲國民不用擔心Omicron變異株，但要持續防疫。

他接受「福斯新聞」(Fox News)訪問時說：「我不認為有需要恐慌的理由，但要保持警覺，採取過去一年來所做的防疫措施更加重要。我們都知道在室內戴口罩、通風良好的環境等措施有助保護我們免於染疫，這對抵禦Omicron也有幫助。」

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