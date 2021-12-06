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Omicron威脅 接種倍增 藥師忙到無法吃午餐被迫暫關店

編譯陳韻涵洪毅╱綜合5日電
Omicron變種病毒與補強針造成疫苗接種量激增，造成有些社區連鎖藥局人手不足。圖為在明尼蘇達州的CVS藥局2日掛出暫時休業告示。(美聯社)
Omicron變種病毒與補強針造成疫苗接種量激增，造成有些社區連鎖藥局人手不足。圖為在明尼蘇達州的CVS藥局2日掛出暫時休業告示。(美聯社)

全美新冠疫苗接種量再次激增，排隊、預約額滿等情事再現，未來幾周可望緩解；各地藥局協助打疫苗，人力吃緊，部分藥局被迫暫停營業或調整營業時間；聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，疫苗需求量大增，2日施打218萬劑 ，為今年5月以來單日最多，顯示擔心染疫的民眾增加。

Omicron變異株威脅、補強針放行、強制疫苗接種令、勞力緊缺等因素同時出現，醫療體系再次感到壓力，但此趨勢可能不會長久。

CDC數據顯示，目前疫苗接種量是10月初的兩倍，多數人接種首劑疫苗或補強針；部分疫苗接種站近日再現疫苗剛開打時的排隊情形，或因供貨有限，無法隨到隨打，要先預約。

醫療機構也為當前美國整體勞動力短缺的問題所困，加上疫苗接種量增加，美國藥師協會(APA)免疫政策主管羅斯霍茲(Mitchel Rothholz)表示，當前醫療體系的壓力沉重且緊張。

喬治華盛頓大學公衛教授溫麟衍(Leana Wen)表示，有些疫苗接種站大排長龍，有些接種站則因乏人問津而致疫苗過期；新的疫苗指引出台後，率先接種者急著打補強針，預期需求激增的情勢可在未來幾周緩解。

拜登政府將疫苗政策的重心放在「讓疫苗更容易接種」，如與診所、藥局合作，擴增接種站。

各地藥局湧現接種疫苗的人潮，佛州獨立藥師德瑞莎‧托勒(Theresa Tolle)表示，打疫苗的人較夏季增四倍，現在每天施打80劑新冠疫苗，Delta疫情肆虐之前每日約打20劑。

印第安納波利斯市的CVS藥局因為人手短缺而暫時關店半小時，好讓忙碌的藥師吃午餐；Walgreens藥局已有少數分店調整營業時間。

白宮官員根據CDC最新、2日截止的周報告數據表示，2日疫苗需求高達218萬劑，為5月以來單日新高，目前每日施打疫苗量較前一周增加22%。

布朗大學公衛學院院長吉亞醫師(Ashish K. Jha)表示，目前對Omicron變異株的了解不多，科學家與疫苗製造廠預期疫苗效力可能不足，加上此變異株可能躲過兩劑疫苗，補強針或許能提供保護力，讓許多人聚焦接種補強針。

疫苗 藥局 CDC

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