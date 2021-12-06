Omicron現蹤加州 灣區至少5人赴威州婚宴確診
加州衛生單位表示，目前據信源自南非的Omicron變種病毒已入侵加州，灣區至少有五位已完整接種雙劑疫苗的民眾上月參加威斯康辛州的婚禮後，感染Omicron變種病毒並帶回加州；據指出，該場威州婚禮結束後，共有12人被驗出新冠病毒陽性反應，不過目前均為輕症，無人住院。
衛生部門表示，被感染的五人年齡從18歲至49歲不等，其中有數人已接種第三劑補強針仍遭突破性感染；加州衛生廳3日發表聲明說：「我們正在監測這種變種病毒的傳播率，及它能引起多嚴重的症狀，目前尚不清楚Omicron變種病毒如何影響像灣區這種接種率較高的地區；與此同時我們也呼籲所有民眾盡速接種疫苗，能有效避免重症及死亡。」
專家指出，目前對於Omicron變種病毒所知仍不多，但根據南非早期的研究，由於Omicron病毒表面蛋白有32個變異點，可能結合了過去Alpha病毒的高傳播性及Delta變種病毒的高致病性，因此擔心這種變種病毒有更好逃過疫苗追蹤的能力。
對於Omicron變種病毒帶來的威脅，白宮防疫協調官齊安茲(Jeff Zients)呼籲民眾盡速施打疫苗，並說美國將準備以「科學與速度」正面迎戰Omicron變種病毒；齊安茲在聲明中指出：「白宮醫療團隊認為，現有的疫苗對於變種病毒仍有一定防護力；因此我們希望還沒接種的民眾盡快施打疫苗，已完整接種的民眾也應盡速打補強針。」
世界衛生組織(WHO)對Omicron變種可能帶來的威脅嚴陣以待，秘書長譚德賽(Tedros Adhanom Ghebreyesus)說：「目前全球已有23個國家報告發先Omicron相關病例，預期此一數字還會繼續增加；WHO非常重視變種病毒擴散的趨勢，但也呼籲大家不要太過緊張，因為病毒本來就會變異。」
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