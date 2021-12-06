Omicron現蹤加州 灣區至少5人赴威州婚宴確診

Omicron變種病毒現蹤，引發加州對年底假期的危機。（Getty Images）

加州衛生單位表示，目前據信源自南非的Omicron變種病毒 已入侵加州，灣區至少有五位已完整接種雙劑疫苗 的民眾上月參加威斯康辛州的婚禮後，感染Omicron變種病毒並帶回加州；據指出，該場威州婚禮結束後，共有12人被驗出新冠病毒陽性反應，不過目前均為輕症，無人住院。

衛生部門表示，被感染的五人年齡從18歲至49歲不等，其中有數人已接種第三劑補強針仍遭突破性感染；加州衛生廳3日發表聲明說：「我們正在監測這種變種病毒的傳播率，及它能引起多嚴重的症狀，目前尚不清楚Omicron變種病毒如何影響像灣區這種接種率較高的地區；與此同時我們也呼籲所有民眾盡速接種疫苗，能有效避免重症及死亡。」

專家指出，目前對於Omicron變種病毒所知仍不多，但根據南非早期的研究，由於Omicron病毒表面蛋白有32個變異點，可能結合了過去Alpha病毒的高傳播性及Delta變種病毒的高致病性，因此擔心這種變種病毒有更好逃過疫苗追蹤的能力。

對於Omicron變種病毒帶來的威脅，白宮防疫協調官齊安茲(Jeff Zients)呼籲民眾盡速施打疫苗，並說美國將準備以「科學與速度」正面迎戰Omicron變種病毒；齊安茲在聲明中指出：「白宮醫療團隊認為，現有的疫苗對於變種病毒仍有一定防護力；因此我們希望還沒接種的民眾盡快施打疫苗，已完整接種的民眾也應盡速打補強針。」

世界衛生組織(WHO)對Omicron變種可能帶來的威脅嚴陣以待，秘書長譚德賽(Tedros Adhanom Ghebreyesus)說：「目前全球已有23個國家報告發先Omicron相關病例，預期此一數字還會繼續增加；WHO非常重視變種病毒擴散的趨勢，但也呼籲大家不要太過緊張，因為病毒本來就會變異。」