Omicron 11月紐約動漫展已擴散 專家憂成超級傳播

Omicron變種病毒早在南非之前就已經在美國境內現跡，但公衛當局未能及時偵覺到，散播源頭之一是紐約市賈維茲展銷中心舉行的動漫迷變妝大會師。(美聯社)

新冠肺炎最新變種病毒株Omicron 在全美蔓延後，公衛專家一直追溯到11月的紐約動漫 展，發現幾名參加者都已確診，顯示早在世衛組織11月底給Omicron命名之前，疫情就已在紐約、甚至全國境內快速蔓延。

世衛命名前已在美傳播

紐約時報報導，專家分析，雖然紐約動漫展對Omicron疫情擴散的影響有限，但又再一次的，該變種病毒傳播的速度遠遠超越公衛官員所能掌握。

當局表示，紐約在過去四天增加四起Omicron確診案例，但紐約州長辦公室4日上午指出「這些案例都與動漫展確診者無關」；由於基因定序需要四至八天，專家認為這可能導致Omicron疫情延後至少一周才被發現。

Omicron變種病毒早在南非之前就已經在美國境內現跡。圖為紐約市動漫迷變妝大會師。(美聯社)

北卡、明州 多人確診

紐約動漫展舉辦期間為今年11月19日至21日，參加人數多達5萬3000人；30歲的麥金(Peter McGinn)也到場共襄盛舉，結識許多素未謀面的朋友，之後又和友人去聚會唱歌；直到他回到明州時才得知，活動中一名來自北卡羅來納州的朋友確診染疫。

麥金隨即在11月23日確診，但當時世衛衛生組織(WHO)還未替Omicron命名，顯然該病毒早在命名之前就以在美國現蹤；直到本月3日，明州官員才又公開更多紐約動漫展相關的Omicron確診者，麥金也自稱為「Omicron零號患者」。

病毒擴散時程仍未知

明州傳染病與防治中心病毒科主任依瑞斯曼(Kris Ehresmann)表示，目前動漫展疫情發展還無法確認是誰傳染給誰，以及病毒擴散的時程；他也坦言，動漫展匯集來自全國各地的許多人，可能成為病毒超級傳播事件。

另外，科學家也擔心，Omicron的傳染力會比Delta還強，而且埋沒在眾多Delta案例中恐怕難以發現；加上許多患者皆為無症狀或輕症，更容易被忽視。

圖為紐約市賈維茲展銷中心舉行的動漫迷變妝大會師。(美聯社)

依瑞斯曼受訪時說：「我們還不知道，是否會出現很多Omicron病例，也可能是Delta變異株感染，這場動漫展可能會出現許多確診病例。」

紐約動漫展主辦單位發表聲明澄清，許多人猜測這位明州男子是在前往紐約的途中感染Omicron病毒，也有可能是他從紐約返家途中染疫，無人知曉確切染疫時間點。