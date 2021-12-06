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憂釀Omicron超級傳播 企業紛紛停辦聖誕、跨年派對

編譯易起宇／綜合外電
部分美國企業重新考慮本月是否該舉辦聖誕或跨年慶祝活動。（路透）
部分美國企業重新考慮本月是否該舉辦聖誕或跨年慶祝活動。（路透）

歐洲新冠疫情捲土重來，再加上Omicron新冠變種病毒株現蹤，使部分美國企業重新考慮本月是否該舉辦聖誕或跨年慶祝活動，英國一些銀行業者已取消慶祝活動或縮小規模，日本雖已解除多數防疫限制，但企業辦活動的意願低落。

華爾街日報報導，疫情當前，美企最關心的其中一個迫切問題，就是否該繼續舉辦聖誕或跨年聚會。美國人力資源管理協會（SHRM）主席暨執行長泰勒表示，11月26日至30日期間，已收到超過500家會員企業的諮詢，詢問是否該把面對面聚會改為線上活動，或乾脆取消，有些企業則考慮改為發放禮券給員工。

泰勒說，舉辦節慶派對的企業數量還沒回到疫情前的水準，一些企業已在審慎評估恢復舉辦聚會的風險，擔心會變成「超級傳播者」活動。他說，一些原本猶豫是否要強制要求員工接種疫苗的企業，在Omicron病毒出現後，正要求員工接種疫苗。

英國，摩根大通上周已取消聖誕頌歌活動，倫敦金銀市場協會（LBMA）也取消在自然史博物館的晚宴，會計師事務所KPMG則希望能精簡賓客名單，且可能在短時間內取消活動。Deloitte今年仍計畫舉辦慶祝活動，但規模會比疫情前小。

在日本，雖然確診病例持續下滑，政府也已解除多數防疫限制，但Omicron變種病毒株出現，正使日本企業更審慎評估是否要舉行向來都會在新年登場的慶祝活動「忘年會」。

疫情 日本 Omicron

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