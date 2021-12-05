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前FBI副局長：槍手父母被控罪前所未有 但必要開先例

編譯洪毅／綜合4日電

密西根州15歲少年伊森．柯朗伯利(Ethan Crumbley)被控犯下導致四死七傷的校園槍擊案，父母同被控過失殺人罪；分析指出，家長因未成年者槍擊事件被控罪的案例罕見，涉及到大規模校園槍擊事件更是「前所未有」，若此案父母罪名成立，或許預示著「父母須為子女犯下的槍擊案負責」的新時代將要來臨。

伊森作案時使用的槍枝為父親詹姆斯(James Crumbley)所贈的聖誕禮物，母親珍妮佛(Jennifer Crumbly)曾收到學校通知，說伊森在上課時搜尋彈藥資訊，甚至在槍擊案當天上午，有老師發現柯朗伯利畫上槍、子彈、流血的人，以及「血濺四方」等字句；但對於種種怪異跡象，兩人皆消極對待，導致最終憾事發生。

詹姆斯與珍妮佛因為明知伊森行為有異，卻仍輕易讓他持有槍枝入校而被控過失殺人；前聯邦調查局(FBI)副局長麥凱博(Andrew McCabe)表示，因為校園槍擊事件而讓父母被控過失殺人的案例「前所未有」，但開先例「絕對必要」，雖然從起訴到定罪將是艱難的過程，不過足以將此議題攤在聚光燈下。

華盛頓郵報分析，1999年至2018年間105起未成年者犯下的校園槍擊案中，84件使用的槍枝從自家、家長或朋友家中取得，但父母因為未妥善保管槍枝而受到刑事處罰的案例只有四件；國家廣播公司(NBC)法務分析師塞瓦洛斯(Danny Cevallos)也表示，父母因槍擊被控罪「不是很常見」。

不過密西根州仍有類似案例可循，例如2018年有父親因為將槍枝放在兒女能取得的地方，結果10歲女兒誤殺9歲兒子而被控過失殺人罪成立；現行密州法律也規定，若家長知道子女有意在校園內觸犯違法的槍枝暴力事件卻未阻止事件發生，可以刑事罪起訴。

吉福德預防槍支暴力法律中心(Giffords Law Center to Prevent Gun Violence)顧問艾利森．安德曼(Allison Anderman)表示，檢察官起訴是「往正確的方向走」，「家長及所有人都應該負責任地存放槍枝」；塞瓦洛斯也說，此案或許是在開啟「父母須為子女犯下的槍擊案負責」的「新時代」。

槍擊 密西根州 華盛頓郵報

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