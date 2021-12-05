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美史上死傷最慘重槍案 槍商獲判免責

編譯洪毅／綜合4日電
內華達州高等法院近日認定，要槍枝製造及經銷商要為2017年10月賭城濫殺案負責於法無據。圖為那次濫殺案後，警方從Mandalay Bay旅館32樓房間找到大量槍枝。(美聯社)
內華達州高等法院近日認定，要槍枝製造及經銷商要為2017年10月賭城濫殺案負責於法無據。圖為那次濫殺案後，警方從Mandalay Bay旅館32樓房間找到大量槍枝。(美聯社)

內華達州最高法院2日一致裁定，在美國歷史上死傷最慘重的槍擊事件、「2017年拉斯維加斯槍擊案」中，槍枝製造及經銷商不必為此事負責，因為於法無據。

2017年，槍手帕多克(Stephen Paddock)在拉斯維加斯賭城大道舉行露天音樂節時，在曼德勒海灣酒店(Mandalay Bay)32樓房間中向人群掃射後自盡，共造成61人死亡，967人受傷、其中441人為槍傷，乃美國史上死傷最慘重的槍擊事件。

受害人凱莉．帕森斯(Carrie Parsons)的家屬控告多家槍枝製造及經銷商，稱其須負責的理由是，聯邦法律禁止製造及販賣全自動槍枝，但是帕多克當天使用的12枝AR-15半自動步槍卻能夠輕易改裝成全自動槍枝。

家屬認為，這表明這些業者「輕率地忽視公共安全」，故主張應民事賠償受害人。

被告業者則反駁，其銷售的半自動槍枝的權利，受到內華達州法保護；內華達州法律規定，民眾不能僅因火器具備殺傷力，且擊發後造成人員死亡或重傷而控告火器製造商或經銷商，除非火器本身有設計缺陷或產品瑕疵。

內華達州最高法院法官克莉絲汀娜．皮克林(Kristina Pickering)在法官們一致同意的裁決書上指出，原告主張這些槍枝銷售為非法，但是內華達州法中關於業者銷售的槍枝造成的傷害的保護，並不只限於合法槍枝。

裁決書還說，法院深知此槍擊案的悲劇性及其深刻的公共政策議題，但即使是在這樣的案子中，州法律對槍枝業者的保護依然是有效的，故法院的立場是敦促議會採取行動，讓業者在此案不應受到保護，因為這種行動並非法院所能為者。

帕多克在AR-15上加裝撞火槍托(Bump stock)，讓半自動變為全自動；槍擊案後，司法部下令禁止撞火槍托，但是該禁令在今年3月遭到聯邦第六巡迴上訴法院駁回。

內華達州 槍擊 司法部

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