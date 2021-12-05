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校園槍手父母落網 距邊境僅1哩 過堂不認罪 各以50萬交保

編譯潘勛／綜合4日電
密西根州牛津高中槍擊事件兇嫌伊森的父親詹姆斯．柯朗伯利（左）及珍妮佛．柯朗伯利4日過堂不認罪。（美聯社)
密西根州牛津高中槍擊事件兇嫌伊森的父親詹姆斯．柯朗伯利（左）及珍妮佛．柯朗伯利4日過堂不認罪。（美聯社)

密西根州警方表示，因兒子在奧克蘭郡(Oakland County)牛津高中開槍殺死四名同學被控過失殺人罪而失蹤的該州詹姆斯、珍妮佛‧柯朗伯利(James and Jennifer Crumbley)夫婦，4日凌晨在底特律市一棟商業大樓被捕，過堂後法官認定兩人有潛逃之虞，諭令各以50萬元保釋金交保候傳；檢方指柯朗伯利夫妻無意投案，但兩人的律師堅稱他們的委託人並非存心逃跑，也譴責檢方專挑不利被告的事實公諸大眾。

美聯社4日報導，奧克蘭郡檢察官凱倫‧麥唐納(Karen McDonald)3日對柯朗伯利夫婦控以四項過失殺人罪名；檢警當天下午起一直在尋找兩人；聯邦法警局(U.S. Marshals)另懸賞各1萬元給通報消息逮捕兩人的民眾。

奧克蘭郡副警長麥卡伯(Michael McCabe)表示，一名底特律店主3日夜間發現似是柯朗伯利家的汽車停在他的停車場，車旁有一婦女，店主打電話給911通報時，這名婦女拔腿逃跑；稍後底特律市警方便在距離美加邊境約一哩之處，找到兩人下落，旋即逮捕。

底特律警局局長懷特(James E. White)表示，柯朗伯利夫婦獲他人協助進入這棟商業大樓，協助兩人者恐也難逃被起訴。

兩人被捕後過堂時，對被指控罪名均不認罪；珍妮佛在庭上不停啜泣，幾度難以回答法官詢問；檢察官指他倆的兒子伊森(Ethan Crumbley)能拿到凶槍肆行殺戮時，詹姆斯則以搖頭回應。

法官茱莉‧尼柯森(Julie Nicholson)同意檢方的看法，認定柯朗伯利夫婦有逃亡之虞，故裁定各以50萬元交保，也下令兩人交保獲釋後，必須戴上GPS監控裝備。

柯朗伯利夫婦的辯護律師4日仍稱其委託人並非存心逃亡，另早安排好要與律師們在4日早晨見面；律師珊農‧史密斯(Shannon Smith)責備檢方專挑不利被告的事情透露給大眾，包括兩人的兒子能無阻礙地取得凶槍；她表示委託人跟大家一樣很難受，而槍枝「曾鎖起來」，但律師在過堂時並未提供更多細節。

麥唐納檢察官表示，柯朗伯利夫婦對詹姆斯黑色星期五當天買槍、讓兒子伊森能拿得到、30日被校方叫去但沒把伊森帶走，都承認是「大錯特錯」之舉。

面對律師的說法，麥唐納說柯朗伯利夫婦3日早晨在羅徹斯特山(Rochester Hills)某自動提款機取了4000元，地點離當天下午應該出庭的法院不遠，「兩人不像叫人安心、會自動投案的人」。

奧克蘭 檢察官 邊境

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