學者：多數疫苗很有效力 Omicron出現成變數

圖為南非民眾接種疫苗後等待領疫苗卡。（美聯社）

一份刊登於2日出版的著名醫學期刊「刺胳針」(Lancet)的研究指出，從新冠「補強針」的角度來看，從目前普遍接種的疫苗 品牌、到尚未普遍放行的潛在疫苗都能產生很好的保護力；不過近日出現Omicron變種病毒 後，增加了其中的不確定性。

Omicron爆發前英團隊研究：補強針效果都好

該研究由英國學者團隊主導，受試者2878名，均已接種過兩劑阿斯特捷利康(AZ)或輝瑞疫苗；紐約時報報導，受試者分八組，其中七組接種七種不同的補強針，包括：AZ、輝瑞、莫德納、嬌生，少數國家批准使用的Novavax，以及尚未有國家批准使用的CureVac、Valneva；最後一組則接種腦膜炎疫苗作為對照組。

接種後四周，研究人員透過蒐集血液樣本中的抗體，以及攻擊受新冠病毒感染的細胞、在人體免疫反應中扮演重要角色的「T細胞」(T cell)兩者的水平；結果顯示，雖然各新冠疫苗的表現有巨大差異，但是都能產生有效的抗體及T細胞；例如表現最差的Valneva組產生的抗體及T細胞比腦膜炎疫苗多30%，而莫德納組多了1000%。

科學家團隊透過分析抗體與治病率的關係後認為，不論接種何款補強針，其產生的抗體應該都能夠有相當於90%的保護力。

防疫不是選美比賽 不必糾結疫苗之間差異

牛津大學統計學者茉琳．佛維齊(Merryn Voysey)表示，對想推行補強針的為政者而言是個「令人欣慰」的數字；康乃爾大學醫學院病毒學家摩爾(John Moore)也說，防疫不是「選美比賽」，所有疫苗都有保護力，不必糾結於疫苗之間的差異。

Omicron威脅 補強針效力恐無法從90%起跳

這份報告最大的問題是，這些研究係在Omicron病毒爆發前進行；由於該病毒的突變處遠多於過去發現的變種病毒，引起科學界高度關注，並指補強針面對此病毒的保護力恐怕無法從「90%起跳」。

目前對Omicron病毒的研究才剛開始；研究報告作者之一、南安普敦大學傳染病學者佛茨(Saul Faust)表示，他們已經在收集志願受試者的血液樣本，預計未來幾周就能知道補強針對Omicron病毒的效果。

賓州大學疫苗專家普洛特金(Stanley Plotkin)表示，若結果是補強針對Omicron病毒無太大效果，該病毒能夠突破保護力，那生技廠將不得不嘗試開發新的疫苗。