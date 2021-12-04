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紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

南非Omicron病例激增驚人 染病難永久免疫

編譯洪毅／綜合3日電
最早發現Omicron病毒的南非疫情尚不算嚴重，但近期病例數的激增十分驚人。圖為南非民眾接種疫苗後等待看有無過敏反應。（美聯社）
最早發現Omicron病毒的南非疫情尚不算嚴重，但近期病例數的激增十分驚人。圖為南非民眾接種疫苗後等待看有無過敏反應。（美聯社）

新冠Omicron變種病毒可能將席捲全球的憂慮漸增之際，紐約時報報導，此病毒的許多細節依然有待研究，但是目前已掌握的資料顯示，最早發現Omicron病毒的南非疫情尚不算嚴重，但近期病例數的激增十分驚人；另外，染疫後產生的抗體，很難保護人體不會再度感染。

南非的病例數與他國相比上不算嚴重，但是近期新病例的激增速度幾乎是各國之最：11月初時，南非平均每日新增確診數約260例，但是到30日當天，新增確診數達4300例，12月1日為8600例，到2日為1萬1500例。

南非國家傳染病研究所(NICD)估計，四分之三的病例為Omicron病毒；儘管Omicron病毒的確切傳染力仍有待研究，但這樣的激增速度，即使是目前已知最強的Delta變種病毒，在被發現初期時感染人數都尚且難望其項背。

公衛界從一開始就不曾指望，單靠染疫產生「餘生免疫」的抗體，但鑒於染疫人數已達到驚人的2億6000萬以上，況且真實數據一定遠高於此，讓染疫產生的抗體多多少少成為可寄託的對象；然而，南非的數據同樣讓此希望黯淡下來。

南非公衛學者估計，近期染疫者中，40%曾經染疫，30%至少接種過一劑疫苗；目前的數據尚無法說明更多細節，例如有抗體者多少比例為Omicron病毒，或是包括同時得到染疫及疫苗兩種抗體在內，各抗體對Omicron病毒的保護力等。

但是學者們指出，這些數據已初步表明，Omicron病毒能夠輕易突破由染疫所產生的抗體，單靠染疫防範Omicron病毒是不可行的。

Omicron病毒已在全球六大洲多國發現，南非激增的病例數表明，其很可能會席捲全球，讓新冠疫情爆發近兩年後，情勢依然難以遏制。

雖然初步數據顯示，Omicron病毒患者都是輕症，疫苗依然有望防範重症，但是具體數據仍有待研究，各國仍不敢對此病毒大意，多國限制與南非的行旅往來，德國試圖透過疫苗護照讓未接種疫苗者寸步難行，希臘則強制60歲以上民眾接種。

至於美國，拜登總統3日已宣布新防疫計畫，包括增加接種站，開放全體成年人接種補強針，擴大免費篩檢量能等，入境旅客也從原先的疫苗證明，再加上出發前一日的檢測陰性證明，才能入境。

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