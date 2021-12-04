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紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

WHO：Omicron已38國現蹤 傳染力比delta強 0死

編譯潘勛／綜合3日電
世界衛生組織(WHO)3日指出，新冠病毒Omicron變種已出現在38個國家，初但尚未出現病殁案例。圖為倫敦街頭打出「注意安全」的標語。(美聯社)
世界衛生組織(WHO)3日指出，新冠病毒Omicron變種已出現在38個國家，初但尚未出現病殁案例。圖為倫敦街頭打出「注意安全」的標語。(美聯社)

世界衛生組織(WHO)3日指出，新冠病毒Omicron變種已出現在38個國家，初步數據認為它的傳染力比Delta變種來得強；Omicron染疫人數雖增多，但尚未出現病殁案例；另外用來對抗Delta變種病毒的措施依然有效，一些國家頒布的旅遊禁令有助於爭取時間，因應Omicron變種來襲。

Delta仍是全球疫情主流

WHO新冠疫情技術主任瑪麗亞‧范科霍夫(Maria Van Kerkhove)證實，因為出現Omicron變種，染疫速率加快、人數增多，暗示新毒株的傳染力增強；WHO亟需了解的是Omicron比起Delta，傳染力究竟是變強還是減弱。

但她指出，Delta變種依然是全球疫情主流。

世界衛生組織(WHO)3日指出，新冠病毒Omicron變種已出現在38個國家，初...
世界衛生組織(WHO)3日指出，新冠病毒Omicron變種已出現在38個國家，初但尚未出現病殁案例。圖為西班牙一家餐館檢查用餐者的疫苗護照。(美聯社)

WHO衛生緊急計畫主任萊恩(Michael Ryan)表示，Omicron變異株顯然傳染力更強，之前出現的Delta變種也是如此，所以世衛對某些事態發展並不驚訝。

年輕人輕症 老年人恐不同

范科霍夫表示，要了解Omicron毒株對疫情會加劇多少，目前言之過早；早先報告說第一批染疫者症狀輕微，是因為毒株在一群大學生身上找到，他們較為年輕，長者可能就不一樣。

范科霍夫指出，初步報告指出感染到Omicron變種，症狀往往較輕微，但要下結論實在太早；感染到新冠病毒，無論哪種毒株，總是以小病開始，或許就以小病結束，當然有些人還全無症狀，總之還要看接下來演變。

專家另關注Omicron變種是否會導致重症、能否躲過疫苗引發的保護力；WHO西太平洋區主任葛西健(Takeshi Kasai)表示，管制邊境、限制旅遊，可以延緩病毒入侵，爭取準備時間，但各國、各社區仍必須為確診件數大增預做準備。

WHO:尚無需改變抗疫指南

唯一的好消息是，WHO取得的資訊認定，世界無需改變抗疫的指南。

WHO區域緊急事件主任歐樂沃庫爾(Babatunde Olowokure)指出，這一點指的是提高疫苗接種率、遵守社交距離、戴口罩等防疫措施要持續下去；醫療系統必須確保在正確時間、地點，治療正確的病患，加護病床要準備好，供有需要的病患使用。

但葛西健強調，不能以當前防疫成果而自滿。

WHO原本反對封鎖國境，認為效果有限，甚至導致重大傷害；非洲南部諸國譴責對他們設下禁入限制，不啻因他們向全球通報出現新毒株而懲罰他們。

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