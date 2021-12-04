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紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

Omicron在美已蔓延9州 單日220萬人接種創5月來新高

編譯陳韻涵／綜合3日電
CDC表示正在努力瞭解新冠變種病毒Omicron造成的確切威脅。圖為華府民眾排隊接受檢測。（Getty Images）
CDC表示正在努力瞭解新冠變種病毒Omicron造成的確切威脅。圖為華府民眾排隊接受檢測。（Getty Images）

新冠變種病毒Omicron迅速擴散，至3日傍晚已至少九州共出現十多人確診；Omicron來勢洶洶，聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，2日結束的24小時內，全國近220萬人接種疫苗，刷新5月以來單日新高紀錄，其中近半數人打補強針。

另方面，美國疫情復熾，住院與病歿人數增加，2日全美通報14萬多例確診，七天滾動平均突破10萬例，創10月初以來新高；當天染疫病歿3800人，為三個月來新高，過去三周住院率則增加17.5%。

截至3日傍晚，全美至少九州共十多人已確診感染新冠變種病毒Omicron。圖為俄亥...
截至3日傍晚，全美至少九州共十多人已確診感染新冠變種病毒Omicron。圖為俄亥俄州哥倫布市民眾接受檢測。（路透）

紐約、加州、馬里蘭、內布拉斯加、密蘇里、賓州、明尼蘇達、科羅拉多和夏威夷等州都已發現Omicron確診病例，部分確診者有非洲旅遊或接觸史，至少兩州出現社區感染。

洛克菲勒(Rockefeller)基金會疫情預防研究所病毒檢測主任史卡皮諾(Samuel Scarpino)說：「Omicron肯定已在美蔓延。」

CDC：Delta較令人擔憂

CDC主任瓦倫斯基( Rochelle Walensky)3日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時表示，CDC正在努力瞭解這種新變種造成的確切威脅；但她指出，目前廣泛流傳的Delta變種病毒，仍較Omicron變種令人擔憂。

舊金山1日出現全美首起Omicron確診病例，洛杉磯郡居民為第二例，內州3日通報六例確診；內布拉斯加州的一名染疫者有奈及利亞旅遊史，另五人與此人接觸而染疫，但這六人都無須住院。

馬里蘭、密蘇里和賓州3日陸續出現病例，紐約州2日出現五例確診，其中四例為紐約市居民，另一人曾赴南非旅遊，紐約這五例之間都沒有關聯。

明州居民曾赴紐約參加動漫展，返家後檢驗確診；科州首起病例為已完成接種但未打補強針的女性，她曾赴非洲南部旅遊。

CDC數據顯示，全美已有70.7%國民至少接種一劑疫苗，59.7%的人完全接種，22.2%的人打補強針。

接種新高 近半是補強針

白宮防疫協調官齊安茲(Jeff Zients)表示，2日全國有220萬人打疫苗，其中包括100萬劑補強針，創下5月以來單日新高。

白宮負責新冠疫情數據的官員夏帕爾(Cyrus Shahpar)推文寫道，2日接種者中，有近三分之一的人首次接種疫苗；CDC表示，11月29日通報接種480萬劑疫苗，但此數據包括感恩節周末假期的多日累計數據。

新冠變種病毒讓全國確診與病歿人數再次增加，2日通報14萬875例確診，七天滾動平均10萬1119例，超越10月6日的10萬例紀錄。

全國2日通報3800人染疫病歿，為三個月來新高，七天滾動平均為957人，同比四周前的1187人減少19%。

CDC Omicron 疫苗

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